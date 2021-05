USAP. Révélation de la saison, où Melvyn Jaminet s'arrêtera-t-il ?

En feu ce dimanche avec l’USAP, le jeune Melvyn Jaminet pourrait encore être décisif en finale face à Biarritz. A quand le TOP 14 ?

Nouvelle pépite de l’USAP, qui es-tu Melvyn Jaminet ?

Melvyn et le rugby, c’est une histoire de famille. Son frère aîné, Kylian (25 ans), joue également avec Nevers en Pro D2, au poste d’ailier ou arrière. Formé à Toulon comme Melvyn, il rejoindra le Castres Olympiques pour une saison, avant de partir pour Colomiers, puis maintenant Nevers. Mais dans la famille Jaminet, il y en a également un troisième : Dylan, 18 ans. Il assure la relève de ses deux frangins, puisqu’il évolue au centre de formation de l’USAP.

Originaire du Var, Melvyn commence donc le rugby à Toulon. Après y avoir joué dix ans, il quitte le club et rejoint le RC Vallée du Gapeau, en 2015 et pour une seule saison. Il continuera à faire ses armes, par la suite, au RC Hyères Carqueiranne La Crau, avant de rejoindre l’USAP et son centre de formation en 2018. En février 2020, l’arrière ou ouvreur catalan, jouait son premier match professionnel en Pro D2. C’était face à Rouen. Et pour l’occasion, il marque un essai et deux transformations. Pas mal pour une première ! Sauf qu’après, le confinement vient tirer le bout de son nez. L’éclosion du jeune Melvyn est alors retardée.

Pro D2. VIDEO. Un Melvyn Jaminet de feu propulse l'USAP à Oyonnax (28 à 35) !

Mais en novembre 2020, le jeune joueur de 21 ans signe son premier contrat professionnel avec les Sang et Or, pour une durée de trois ans. « Espoir du club, Melvyn confirme en ce début de saison tout son potentiel au poste de 15 ; au-delà de ses vraies qualités de buteur, il démontre son bagage technique : longueur du jeu au pied, adroit sur les ballons hauts, relanceur efficace et finisseur », commentait Christian Lanta, directeur sportif du club, via le site de l’USAP. « Je suis très heureux de signer mon premier contrat professionnel avec l’USAP. Le club a su me faire confiance depuis le début et les projets mis en place pour les prochaines saisons me correspondent bien. C’est pour toutes ces raisons que nous avons voulu continuer l’aventure ensemble pour les trois prochaines années », se réjouissait également l’intéressé, toujours via le site du club.

Jeu au pied et relance

Après une éclosion à retardement donc, le talentueux et polyvalent joueur a su enfin prouver de quoi il était capable cette année ! Une magnifique agilité balle en main, un flair incroyable, des crochets à donner le tournis, un coup de pied de mammouth et une précision quasi chirurgicale au pied. Voilà ce qu’il a prouvé cette saison, en 25 feuilles de matchs, dont 21 comme titulaires, pour un total de 271 points marqués. Son dernier match en date ? Dimanche, lors de la demi-finale Perpignan - Oyonnax. Avant cette demie, pourtant, il n’avait plus joué depuis plusieurs semaines, blessé lors d’un match face à Biarritz (tiens donc). Un grand joueur est déterminant dans les grands matchs, n’est-ce pas ? Eh bien il a prouvé qu’il en était un grand. Il est à l’origine du premier essai des Perpignanais, dès la 3e minute. Il récupère le ballon dans ses 22 m, puis accélère, cassant plusieurs plaquages. Il remonte quasiment tout le terrain avant de transmettre le ballon à son demi de mêlée, à l’entrée des 22m adverses. Après un un contre bien réalisé par Deghmache, Tilsley s’en va en Terre promise. Voilà une idée de ce que peut faire le jeune arrière Sang et Or. « On est tous très contents, mais comme l'a dit Mathieu Acebes, on n'a rien gagné et on doit rester focalisés sur notre objectif » avait d’ailleurs déclaré le natif de Hyères, à l’issue de la rencontre, pour L’Équipe.

L’objectif, ça sera donc la finale d’accession en Top 14, face à Biarritz. Sera-t-il capable de faire basculer le match en faveur des siens ? Pour le savoir, rendez-vous samedi, 17h30 !