Pro D2. VIDEO. Un Melvyn Jaminet de feu propulse l'USAP à Oyonnax (28 à 35) !

L'USAP l'a emporté sur la pelouse d'Oyonnax ce jeudi soir 28 à 35, frappant un grand coup dans la course à la qualification. Il peut remercier Jaminet.

C'était l'affiche du jeudi soir du Canal. Autant dire le choc de cette 22ème journée de Pro D2, avec Oyonnax qui recevait le 2ème Perpignan dans son antre de Charles-Mathon. Et autant vous dire que les abonnés de la chaîne cryptée en ont eu pour leur argent, tant ce match fut en tous points magnifique ! Des essais à la pelle (7 en tout), du suspens jusqu'à la fin, des rebondissements fous (rouge contre Eru à la 53ème)... Il y en a eu pour tous les goûts ! Mais dans cette soirée de gala dans l'antichambre du Top 14, un (jeune) homme a survolé la rencontre et une nouvelle fois montré l'étendue de son talent fou. Non content d'être le meilleur marqueur du club et le 4ème buteur de deuxième division, Melvyn Jaminet a réalisé une masterclass décisive dans la victoire de son équipe.

Nouvelle pépite de l’USAP, qui es-tu Melvyn Jaminet ?

Auteur de 20 points, d'un essai et d'un 6/8 au pied, l'arrière de 21 ans de l'USAP a surtout fait tout le travail sur les essais de Deghmache (47ème) puis Acebes (73ème) pour offrir la victoire à son équipe. Sur les deux actions, Jaminet a traversé le terrain grâce à ses cannes et sa vista avant de servir sur un plateau ses coéquipiers. A son crédit, on pourrait aussi citer d'autres franchissements tranchants et plusieurs gestes de classe. Jugez plutôt par vous-même :

Avec cette victoire cruciale sur la pelouse du 4ème, l'USAP conserve donc le bon wagon en restant aux basques du leader, Vannes, qui a malgré tout gardé sa petite avance en s'imposant de son côté avec le bonus face à Mont-de-Marsan (33 à 20). Que cette fin de saison de Pro D2 s'annonce palpitante !