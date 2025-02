Une pépite du Top 14 au centre des intérêts grandissants de l'Angleterre... et de la France ?

Le deuxième ou troisième ligne du Racing 92 Junior Kpoku suscite l'intérêt de deux grandes nations : le XV de France de Galthié et l'Angleterre de Borthwick.

Depuis son arrivée au Racing 92, Junior Kpoku impressionne. Le jeune deuxième ligne anglais (2,04 m, 122 kg) s’est rapidement imposé comme un phénomène du Top 14. Puissant, mobile et redoutable en défense, il affiche une maturité surprenante pour son âge. De quoi attirer l’attention de Fabien Galthié, qui n’a jamais caché son intérêt pour le joueur. Mais alors que l’Angleterre semble tenir la corde, la France peut-elle encore espérer récupérer la pépite des Hauts-de-Seine ?

VIDEO. 6 Nations. Ce détail (presque) invisible qui a condamné la défense du XV de France face à l’Angleterre

L’Angleterre met la pression

Pour le XV de la Rose, pas question de laisser filer un tel talent. Déjà international U20, Junior Kpoku a récemment été convoqué par Steve Borthwick pour s’entraîner avec le groupe senior en préparation du Crunch. L’Angleterre drague son joyau. Le staff anglais veut lui faire comprendre qu’il est un élément clé du futur de la Rose. S’il n’a pas encore honoré de sélection officielle avec les A, tout est mis en place pour qu’il ne puisse pas être tenté par un avenir en Bleu.

Dans un entretien au Daily Mail, Kpoku a pourtant laissé peu de place au doute :

La Marseillaise, je ne crois pas que ce soit pour moi. Jouer pour l’Angleterre, c’est dans mes veines. Je suis né là-bas, mes parents, ma famille, mes amis sont là-bas. C’est mieux pour moi de représenter mon pays.

Pourquoi la France garde un espoir ?

Malgré ses déclarations, la France peut encore espérer. Le deuxième ligne est installé dans l’Hexagone depuis octobre 2023 et sera éligible à partir de l’automne 2026. En restant fidèle au Racing jusqu’à la fin de son contrat en 2027, il ouvrirait la porte à une sélection avec les Bleus. De plus, il parle couramment français et son intégration au sein du groupe francilien a été une réussite totale. Fabien Galthié et son staff surveillent son évolution de près, convaincus que son profil serait une énorme plus-value pour le XV de France.

Pour son carton rouge de 20 minutes reçu contre l’Irlande U20, Junior Kpoku a écopé de trois semaines de suspension.



Degré moyen de danger retenu (6 semaines), réduit de moitié avec les circonstances atténuantes (reconnaissance des faits, etc). pic.twitter.com/XZ6xA2kVjp — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) February 3, 2025

Son cas rappelle celui de son frère Joel, qui lui aussi évolue en France, du côté de la Section Paloise. Il a également connu des sélections avec les U20 anglais, mais s’est exilé en France avant de connaître l’équipe A. Les deux frères ne pourront pas prétendre à être appelé par le XV de la Rose tant qu’ils joueront en Top 14.

Pour le Midi Olympique, Owen Farrell s'est livré sur son jeune coéquipier :

"Il a fait un super début de saison, est rentré de la Coupe du monde des moins 20 ans avec beaucoup de confiance. Sur le terrain, il amène de l’énergie et de la physicalité au paquet d’avants. À son âge, c’est impressionnant."

Un avenir toujours incertain

Le choix de Junior Kpoku ne sera pas seulement sportif. Il dépendra aussi des opportunités que lui offriront les deux nations dans les mois à venir. S’il devient un cadre du Racing et qu’il sent une véritable confiance du staff tricolore, il pourrait être tenté de changer d’avis. À l’inverse, si l’Angleterre lui ouvre rapidement ses portes, alors l’affaire sera entendue.

Top 14. Le Stade Toulousain va-t-il devoir débourser 1,8 million d'euros pour régler ses comptes ?

En attendant, les supporters français peuvent toujours rêver. Après tout, dans le rugby moderne, on assiste souvent à ce genre de retournement de situation. Ce qui est certain, c’est que Junior Kpoku n’a pas fini de faire parler de lui.