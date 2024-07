Une mêlée impériale, de l'envie et du talent, les jeunes Bleus prouvent leur valeur, les supporters se régalent

Premier match estival pour le XV de France en Argentine ce samedi.

Programmé à 21h, le match a pris du temps à démarrer. La faute à un avant-match très long.

Alors que démarre la rencontre entre Argentins et Français, et à la veille d'un rendez-vous déterminant pour notre démocratie, souvenons-nous de Federico Martin Aramburu, lâchement assassiné par l'extrême-droite en 2022, en plein paris. #ARGFRA pic.twitter.com/TFdalk8JvO

On est sur 5 premières minutes dodo clairement. #ARGFRA

Beaucoup de jeu au pied dans cette entame.

Gros deficit physique devant, à part Joseph et Colombe, ca recul sur ts les impacts #ARGFRA

Les premiers points ont été inscrits au pied par Hastoy.

Bon très sympa début de match plein de choses super mais si on pouvait jouer les situations d'avantage dans les 22 adverses avec des mouvements arrières ça serait plus sympa. Hastoy faut s'imposer là mon copain. #ARGFRA #XVdeFrance

C’est fou, Test Match, t’envoies aucun jeu soit tu envoies les gros qui dominent pas soit tu joues au pied . On s’en fout du résultat faut envoyer du jeu #ARGFRA

Réponse de Carreras.

On en parle de la simulation de Gallo ? #ARGFRA

Première grosse alerte pour le XV de France.

On me dit dans l'oreillette que les rugbymen, jaloux des footballeurs, ont décidé eux aussi d'être très chiants à regarder ! #ARGFRA #ARGvFRA

J'ai déjà vu des racing/montpellier avec plus d'ambiance #ARGVFRA #ARGFRA

Il fait quoi serin sans déconner ?? Il marche et accélère absolument pas le jeu, il tape au pied alors qu'il faut envoyer au large..... #ARGFRA

Heureusement qu'il n'y a pas de toulousains et de bordelais sinon les argentins en prennent 50... #ARGFRA

Frisch / Gailleton au top, pesenti et nouchi bien présent dans la zone de combat #ARGFRA

Essai de Serin.

Serin aurait dû ne pas aplatir et on aurait eu essai de pénalité+ jaune... Mais comme il marque, on oublie la faute d'antijeu. #ARGFRA https://t.co/sk3owJDzxK