Un XV de France ''impitoyable a passé l'Argentine au fil de l'épée'', la presse étrangère conquise par les Bleus

En battant l’Argentine (37-23), les Bleus confirment leur statut d’équipe redoutable. Une performance saluée par la presse étrangère, fascinée par ce XV de France ultra-clinique.

Après son succès face à l'Argentine (37-23) moins d'une semaine après avoir battu les All Blacks, le XV de France continue de faire sensation sur la scène internationale. Les médias étrangers, fascinés par la performance des Bleus, saluent unanimement cette victoire qui clôture une tournée d’automne parfaite.

Un XV de France impitoyable selon la presse mondiale

La presse britannique n’a pas tari d’éloges sur la prestation des Bleus. The Guardian parle d’un « XV de France intraitable » qui a su punir une Argentine trop indisciplinée. Les médias anglais, souvent critiques, reconnaissent l’évolution impressionnante des Bleus sous la houlette de Fabien Galthié. BBC Sport souligne le réalisme des Français, qui ont capitalisé sur les erreurs adverses pour creuser l’écart.

De l’autre côté de l’Atlantique, Americas Rugby News qualifie la performance française de "maîtrisée et impitoyable". Le site évoque avec amertume les nombreuses fautes des Pumas, regrettant une indiscipline qui a coûté cher face à une équipe aussi clinique.

La discipline, clé de la victoire des Bleus

L’indiscipline argentine est revenue comme un leitmotiv dans la presse étrangère. Reuters insiste sur le contraste entre un XV de France précis et pragmatique et une équipe argentine « trop souvent sanctionnée pour espérer rivaliser ». De même, Planet Rugby souligne l’efficacité française : « Les Bleus ont exploité chaque opportunité, transformant les erreurs des Pumas en points. »

Le New Zealand Herald a noté la solidité défensive et la cohésion des Bleus. Les All Blacks ne sont pas les seuls à se méfier : pour le site australien Rugby.com.au, cette performance place la France parmi les favoris pour les prochaines grandes échéances internationales. Bien sûr, la route est encore longue jusqu'au Mondial 2027.

Un automne parfait qui impressionne

Avec trois victoires en trois matchs, dont un succès probant face à l'Argentine, la France a marqué les esprits. Le Monde, dans son édition anglophone, décrit une équipe « en pleine confiance » après une tournée maîtrisée. Ce sentiment est partagé par SABC Sport, qui souligne que les Bleus « construisent une dynamique redoutable à l’approche des compétitions clés ».

Même les médias sud-africains et australiens s’accordent à dire que la France est en train de s’imposer comme une référence mondiale. News24 parle d’un « rugby d’une qualité rare », tandis que OFM note que la profondeur de l’effectif français est une force indéniable.

La victoire face à l’Argentine n’est pas seulement un succès de plus dans les statistiques : elle confirme que le XV de France est prêt une fois de plus à rivaliser avec les meilleures équipes de la planète sous les ordres de Galthié. Cette revue de presse internationale le démontre : la France inspire aujourd'hui le respect et la crainte. Avec cette tournée parfaite, les Bleus s’affirment comme de sérieux prétendants aux prochains titres majeurs. La balle est désormais dans leur camp pour transformer ces promesses en trophées.