Un solide international du Stade Rochelais dans le viseur de Toulon ?

Judicaël Cancoriet sur le départ ? Si Bayonne a tenté un coup, c’est désormais Toulon qui semble tenir la corde. Un feuilleton à suivre de près dans le petit monde du Top 14.

Annoncé dans le viseur de Bayonne pour renforcer la troisième ligne, Judicaël Cancoriet pourrait finalement prendre une autre direction.

Selon le Midi Olympique, l’Aviron aurait récemment sondé l'ancien international tricolore, mais la piste se serait refroidie ces derniers jours.

Un profil convoité

Polyvalent, puissant, et expérimenté, Cancoriet a le profil type du joueur que beaucoup de clubs aimeraient avoir dans leur effectif.

À 29 ans, le natif de Sarcelles possède déjà une belle expérience en Top 14, avec plus de 150 matchs pros au compteur à Clermont et au Stade Rochelais. Capable d’évoluer en 3e ligne comme en 2e ligne, son profil hybride en fait un vrai couteau suisse.

Bayonne, en quête de densité dans son pack, voyait en lui une belle opportunité de renforcer son effectif. Mais le dossier semble désormais mis en pause, voire peut-être abandonné.

Toulon entre dans la danse

Toujours selon le Midol, le nom de Cancoriet reviendrait avec insistance du côté de Toulon. Le club varois, en quête de renforts devant, semble avoir flairé la bonne affaire. Si rien n’est signé à l’heure actuelle, les discussions pourraient mener à un accord.

Affaire à suivre de près donc pour ce joueur, souvent sous-coté, mais capable d’apporter énormément par son volume de jeu. À La Rochelle, il a montré qu’il avait encore beaucoup à donner. Mais il est en fin de contrat. Et son avenir pourrait s'écrire ailleurs.