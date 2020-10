Un record, Villière, Radradra, la finale Bristol/Toulon a électrisé les réseaux sociaux

La finale de la Champions Cup entre Bristol et Toulon ce vendredi a été énormément commentée sur les réseaux sociaux. On a vous fait une sélection.

Radradra ça devient illégal franchement — Ovale Masqué (@OvaleMasque) October 16, 2020

Allez on commence bien là on est des bons !!!!

Ici tout est différent #BRIRCT — Lubrano Alexandre (@luluismagic13) October 16, 2020

Euh 16 secondes pour marquer.... Même un ejaculateur précoce mets plus de temps !

#BRIRCT — [email protected]@n (@eolmick) October 16, 2020

L'expression "ne pas arriver en retard au stade" n'a jamais aussi bien marché #BRIRCT — Thomas Ginesta (@thomasginesta) October 16, 2020

Toulon dans de beaux Radradra dans ce début de match 😱 #BRIRCT — Matthieu Lartot (@lartot) October 16, 2020

C’est Tao et Etzebeth qu’on devrait mettre pour vérifier si les gens respectent le couvre feu !! #RCT #BRIRCT — Benedetti Roxana (@BenedettiRoxana) October 16, 2020

Personne :



Colazo qui repense a 4h d’entraînements dédié à la défense sur ballon porté : #BRIRCT pic.twitter.com/oaEtH35CZL October 16, 2020

Serin est un sérieux prétendant au trophée Morgan Parra de la putasserie #BRIRCT — Greg GOMEZ-ROBIRA (@gomezrobira) October 16, 2020

Plus je le regarde plus Radradra en plus de sa technique , transpire l’abnégation et l’intelligence de jeu . Cet homme est le collectif, pas le facteur X #BRIRCT — RugbyC🏉mics (@MorganeDobigeon) October 16, 2020

Sors de la, kafia !! Tu l'as ? #BRIRCT — Jokin Txiki (@JokinTxiki1) October 16, 2020

Vilière il gratte + que McCaw, Le Roux, la varicelle et la gale #BRIRCT — Pronogive (@GBCrugby) October 16, 2020

Haha c’est quand même l’image la plus drôle ce toulonnais qui defonce un autre toulonnais !

Qqn a volé le goûter de l’autre #BRIRCT #RCT — Benedetti Roxana (@BenedettiRoxana) October 16, 2020

cette intensité punaise on avait pas vu ça depuis un moment 😳 #BRIRCT — 𓃰 (@sauvagebieber) October 16, 2020

Bon Toulon a passé la troisième là et commence à faire mal physiquement à Bristol. #BRIRCT — Aurélien Maestracci (@aurelien_) October 16, 2020

Carbonel est vraiment monstrueux #BRIRCT — chris (@christo82151543) October 16, 2020

Franchement le gabin viliere il est incroyable rarement vu un ailier faire ce qu'il fait dans les rucks #BRIRCT — Florent (@Fl0_Vincent) October 16, 2020

⏱33’ | 10 - 10 #BRIRCT Gabin Villière est dans tous les rucks.. — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) October 16, 2020

On sent qu'on est sur une finale entre deux "jeunes" équipes. Beaucoup d'intensité dans le déplacement du ballon, beaucoup d'intentions. On est pas dans la recherche de la maîtrise à tout prix. Et dans ce jeu là, le cœur toulonnais y trouve son compte.#BRIRCT — Rodich (@Rodi_Chp) October 16, 2020

Match très décousu mais plaisant #BRIRCT — Clément Bessoudoux (@ClBessoudoux) October 16, 2020

Le Giga-georgien est trés bon aussi.#BRIRCT — Steve Austin Mini (@SteveAustinmin2) October 16, 2020

Serin derrière les rucks, c'est presqu'aussi rapide que ma grand-mère avec son deambulateur #BRIRCT — Alex ISINZEPLANE (@isinzeplane) October 16, 2020

En dehors du premier quart d'heure, Radradra a été bien coffré, bien bossé à la vidéo ça. #BRIRCT — Aurélien Maestracci (@aurelien_) October 16, 2020

Voir LeBron James à ce niveau avec Bristol en finale de Challenge Cup quelques jours seulement après avoir gagné la NBA, ça force le #respect #BRIRCT — Christophe Michel (@christopheml) October 16, 2020

Quel est ce sport de dingue sur @France4tv ce soir ?? #BRIRCT — Tousensemble (mais à distance) C-A-B (@tousensembleCAB) October 16, 2020

Ça y est la minute contestation arbitrale a commencé sur France télévision #BRIRCT — ici et ailleurs (@ramuncho41) October 16, 2020

Malins' acceleration.



Ferrari-esque. — The Loose Head (@TheLooseH) October 16, 2020

(Injouable ce Radradra avec un maillot jaune et un sifflet #LeComplot) — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) October 16, 2020

Ah zut Radradra qui sort

Je ne vais plus pouvoir me pâmer 😕 #BRIRCT pic.twitter.com/jhRwflscdF — RugbyC🏉mics (@MorganeDobigeon) October 16, 2020

Ils font le tour du Maul: pas sanctionné

Ils font le tour des rucks: pas sanctionné

Ils tapent dans le ballon dans le rucks : pas sanctionné

Ils partent hors-jeu: pas sanctionné

Ils plongent en mêlée:pas sanctionné

Bel arbitrage 👏👏 #BRIRCT — Ludovic Kervellec (@bakkies_8) October 16, 2020

Bristol, ils font la même que contre Bordeaux une mi-temps à jouer , pour voir

La seconde à jouer, pour gagner #BRIRCT — RugbyC🏉mics (@MorganeDobigeon) October 16, 2020

#BRIRCT une paire de centres cata à Toulon, et des changements aussi. — baki didier (@DidierBaki) October 16, 2020

Comme prévu, le banc était un peu léger, notamment en première ligne. #BRIRCT — Aurélien Maestracci (@aurelien_) October 16, 2020

Serin à chopper une Machenaud aiguë il est très lent #BRIRCT — 🏈#️⃣Oui9️⃣ #️⃣Insupportablestratégeincompris (@BesombesClement) October 16, 2020

#BRIRCT le coaching de collazo à été nul, et à fait perdre Toulon. — baki didier (@DidierBaki) October 16, 2020

Toulon aura perdu face à plus fort, plus constant sur 80 minutes. Sûrement un manque d'expérience pour ce RCT, mais comme l'impression que ce n'est qu'une étape pour ce jeune groupe, dans lequel on sent une vraie âme, servie par des jeunes talents. À suivre de près.#BRIRCT — Rodich (@Rodi_Chp) October 16, 2020

#BRIRCT

À force on va nous appeler l'ASM de la Challenge Cup ... — Lubrano Alexandre (@luluismagic13) October 16, 2020

- Ca va ? T'es sûr tu peux conduire ?

- Ouais tranq.... pic.twitter.com/VKTl3DUVoa — greub🐑 (@greub1) October 16, 2020

Dommage Toulon ... mais Bristol n'a pas volé sa victoire #BRIRCT — Fred Laniak 🇫🇷🌟🌟 (@LanFred60) October 16, 2020

Le coaching toulonnais à partir de la 50e aura donc été fatal...#Nanalyse#BRIRCT — Nemer HABIB (@habib_nemer) October 16, 2020

Beau match de la part des 2 équipes, même si la fin n’est pas celle souhaitée... Bien dommage pour Toulon, mais c’était une belle aventure à suivre ! @RCTofficiel #BRIRCT — amé (@melie_rg) October 16, 2020