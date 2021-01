Les All Blacks vont-ils être ''forcés'' de jouer non-stop toute l'année ?

Le possible rachat des All Blacks par un fonds d'investissement américain va-t-il bouleverser le programme de ces derniers ?

La crise sanitaire n'épargne personne. Pas même les légendaires All Blacks. Et quand on parle de crise sanitaire, comprenez également crise économique. On le sait, le rugby est touché, et traverse un marasme financier peu connu par le passé, si ce n'est jamais. La fédération néo-zélandaise ne déroge pas à la règle. En juin dernier, son sponsor historique, l'assureur AIG, a même annoncé qu'il ne renouvellerait pas son contrat, ce dernier prenant fin en cette année 2021. Alors cette semaine, une rumeur surprenante venait faire état d'un rachat de 15% des All Blacks par un fonds d'investissement américain, Silver Lake, qui a déjà par le passé investi dans le capital de Manchester City, ou racheté entre autre l'UFC. Une rentrée d'argent salutaire mais qui pose question. Les All Blacks bientôt rachetés par les Américains ? C'est la news WTF du jour

En effet si cette information venait à se confirmer, ce qui semble de plus en plus probable, RugbyPass se pose la question de savoir si les All Blacks doivent se préparer à des saisons à rallonge en cas d'investissement. À l'heure actuelle, le site indique que ''les hommes en noirs ont prévus 15 sorties pour 2021. Parmi celles-ci, environ la moitié méritera d'être regardée.'' 15 matchs, c'est à vrai dire déjà beaucoup mais Silver Lake pourrait en demander plus pour son argent. Pour la fédération néo-zélandaise, cela représenterait plus d'argent dans les caisse. Mais avec autant de rencontres à jouer, le groupe all blacks se devra d'être plus large, entre 40 à 50 joueurs. Mais là aussi un problème se pose. Plus de joueurs, sous contrat, signifie plus de joueurs à payer. Le site poursuit : ''C'est très bien d'espérer que 15 tests pourront financer le programme des All Blacks, mais s'il faut 40 à 50 joueurs pour remplir le calendrier de diffusion, c'est une masse salariale assez lourde.'' Ces derniers se demandent donc s'il ne serait pas plus judicieux de jouer moins de matchs. À vrai dire, le but est de trouver un juste milieu, un équilibre entre ces différents critères.

Outre les problèmes financiers, la crainte d'un nombre trop important de rencontres serait également d'écorner la légende des All Blacks. La banalité de voir évoluer une équipe suscitant un fort engouement, et la présence de joueur inexpérimentés à ce niveau pose question pour le site : ''Devrions-nous avoir 30 tests au programme, bien que joués par des remplaçants qui atténueraient en fait la légende des All Blacks ?' Le débat n'a pas fini d'être alimenté. En attendant, le programme 2021 des Néo-zélandais risque d'être chargé.