Les All Blacks bientôt rachetés par les Américains ? C'est la news WTF du jour

Un fonds d'investissement américain s'intéresse de près à la marque All Blacks. Une partie des droits commerciaux et d'image de l'équipe pourrait être cédée.

RMC se fait l'écho ce mardi d'informations en provenance de la presse sudiste sur l'éventuel vente par la Fédération néo-zélandaise d'une "partie de ses droits commerciaux et d'image de la marque All Blacks". Les discussions seraient déjà bien entamées puisqu'elles auraient commencées au printemps 2020. Un accord pourrait même être annoncé dans un avenir proche. C'est le fonds d’investissement américain Silver Lake qui serait intéressé. Récemment, ce dernier a racheté le groupe de services financiers Meilleurtaux pour un montant compris entre 700 et 800 millions d'euros. 410 millions ont été injectés dans le capital de Manchester City en 2019 après un rachat de l'Ultimate Fighting Championship trois ans plus tôt.



Autant dire que l'argent n'est pas un problème. Ce fonds pourrait dépenser plus de 200 millions d'euros selon la presse locale pour acquérir 15 % des All Blacks, dont la valeur de base serait estimée à un peu plus de 1,5 milliards d'euros. Après une année 2020 très compliquée en raison de la pandémie de Covid-19, cette entrée d'argent serait la bienvenue pour la Fédération néo-zélandaise qui souhaite ne pas dépendre uniquement des matchs de son équipe phare pour remplir les caisses mais aussi développer le rugby au pays du long nuage blanc.



En Europe, c'est un autre fonds d'investissement, CVC, qui s'intéresse depuis de longs mois au Tournoi des 6 Nations. Celui-ci pourrait très prochainement devenir le "7e partenaire du Tournoi des Six Nations, pour aider les Fédérations à développer leur potentiel économique dans la durée", indiquait la FFR dans un communiqué. Le Comité directeur de la FFR se réunira le samedi 16 janvier 2021 pour examiner les conditions générales de l’entrée du fonds d’investissement CVC au capital de la société commerciale du Comité des Six Nations.