Un média néo-zélandais égratigne l'accueil des All Blacks en France : ''Une règle pour les Français, une autre pour le reste''

Selon le New Zealand Herald, les All Blacks ont connu plusieurs désagréments avant d'affronter le XV de France en ouverture de la Coupe du monde.

''Le rugby a perdu'', la Coupe du monde 2023 démoralise les fans d'ovalieTous les fans de rugby ou presque connaissent l'histoire de l'empoisonnement des All Blacks en 1995 avant la finale de la Coupe du monde. Cette fois-ci, c'est avant le match contre le XV de France en ouverture du Mondial 2023 que les Néo-Zélandais ont connu quelques désagréments, comme le rapporte la presse kiwi.

Selon le New Zealand Herald, les hommes d'Ian Foster ont eu droit à un réveil en pleine nuit lorsque l'alarme incendie s'est déclenchée à 3 heures du matin. Mais ce n'est qu'une partie des péripéties que rapporte le média néo-zélandais cette semaine. Lequel n'a pas hésité à écrire que si "le gouvernement français voulait que les équipes se sentent en sécurité pendant le tournoi, mais les organisateurs français ne voulaient clairement pas que les équipes se sentent à l'aise."

Le média égratigne notamment l'hôtel dans lequel les All Blacks ont séjourné avant le choc face aux Bleus. Après avoir négocié leur voyage jusqu'à Créteil pendant 1h30, ils ont connu plusieurs déconvenues. L'établissement "se proclamant quatre étoiles, mais personne n'était sûr qu'il en méritait même trois."

Pas d'air conditionné, pas de salle de réunion, et surtout une cuisine "si sale que le chef des All Blacks, Wallace Mua, a insisté pour la nettoyer pendant trois heures avant de vouloir y cuisiner." Quant au manque de climatisation, il a poussé la nutritionniste des Néo-Zélandais à s'inquiéter de l'état de déshydratation des joueurs avant le coup d'envoi en raison de la chaleur.

Selon le New Zealand Herald, la moitié des joueurs ont même déménagé dans les couloirs pour y dormir, pensant qu'il y ferait plus frais. "Mais la seule certitude que l'on puisse avoir, c'est que l'équipe de France n'a pas enduré tout cela et a dormi à poings fermés dans ses chambres climatisées et insonorisées à l'autre bout de la ville."

On se souvient que les premiers matchs du Mondial ont été marqués par des pauses fraicheurs en raison des hautes températures. À ce titre, la piscine promise aux All Blacks dans leur camp de base de Lyon n'était finalement qu'un trou en béton rempli "de détritus flottant dans l'eau de pluie rouillée qui s'était accumulée". Le média nous apprend d'ailleurs que personne d'autre n'a séjourné dans l'hôtel de la banlieue parisienne par la suite. World Rugby l'ayant retiré de la rotation. Ce qui semble corroborer le fait qu'il n'était pas aux standards attendus.

"Il devenait évident que les Français organisaient une Coupe du Monde et qu'il y avait une règle pour eux et une pour tout le monde", n'hésite pas écrire le New Zealand Herald en ajoutant au passage que l'équipe média des All Blacks s'est vue refuser l'accès au bord du terrain par la sécurité tandis que son homologue française a pratiquement eu carte blanche.