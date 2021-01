Un match entre les Saracens et l'Afrique du Sud en 2021 ? Le rêve

L'année 2021 nous réserve des surprises et il se pourrait que l'une d'elles soit un match entre deux grandes équipes.

C'est une vieille idée qui va reprendre tout son sens en 2021 avec l'épidémie mondiale : un match entre les Saracens et l'Afrique du Sud. Comme l'indique Rugbypass, les deux équipes n'ont que peu joué voire pas du tout durant les 12 derniers mois. De plus, Sarries et Springboks pourraient ne pas refouler les pelouses avant de longs mois. Les Anglais, relégués en 2e division, doivent attendre le mois de mars avant que le championnat ne reprenne, après une saison déjà tronquée. Les Boks, eux, n'ont tout simplement pas joués en 2020 et ne rejoueront que si la tournée des Lions britanniques et irlandais est maintenue.

On savait que les Saracens étaient désireux de jouer en organisant un mini tournoi. En face, les Boks, via l'intermédiaire de leur entraîneur Jacques Nienaber, ont déclaré qu'il leur fallait absolument des matchs pour préparer la tournée des Lions ainsi que la Coupe du monde 2023 qui arrive plus vite que prévu. D'ailleurs, c'était ce même manque de préparation qui avait joué dans la décision de ne pas participer au dernier Rugby Championship. Nienaber a clairement visé les Saracens en déclarant ceci à Rapport : "Si vous pensez que Warren Gatland entraînera son équipe pour jouer le rugby des Barbarians, nous jouerons contre les Barbarians. Mais si vous pensez qu'il va dominer, avec un bon plan de jeu et des coups de pied solides, vous devez vous assurer de vous entraîner contre une équipe qui a ces qualités".

Alors que faire ? On sait que les Saracens et les Springboks, c'est une longue histoire d'amour qui dure. Rappelons que plusieurs membres au maillot vert ont déjà fait un tour du côté de l'Angleterre. De plus, les Sarries avaient déjà affronté les Sharks en 2014 et les Springboks en 2009 à Wembley. L'autre argument est l'avantage qu'en tireraient les Lions de Warren Gatland : plusieurs joueurs des Saracens pourraient se préparer à haut niveau avant de rejoindre la tournée. Mais on pense déjà que le XV de la Rose ne se privera pas de ses Sarries lors du prochain Tournoi des 6 Nations 2021. Et si tout est réuni, quand ? Il reste deux mois avant la reprise du championnat pour les Anglais, en plus de la préparation pour le Tournoi des 6 Nations qui va bientôt débuter. Peu de dates, mais ce match pourrait passionner les foules après un an d'absence pour les champions du monde. Revoir Kolbe sous le maillot vert ? Non. Ne dîtes rien à Didier Lacroix.