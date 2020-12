Un énième champion du monde chez les Bleus avec la convocation de Clément Laporte

Le jeune arrière du LOU Clément Laporte a été appelé pour préparer le match contre l'Angleterre afin de pallier au forfait de Jean-Pascal Barraque.

L’annonce est tombée lundi dans la journée : Jean-Pascal Barraque (ASM Clermont-Auvergne, 1 sélection), trois-quart centre de l’équipe de France est forfait pour la finale de l’Autumn Nations Cup face à l’Angleterre dimanche (15h15). De ce fait, le staff tricolore a fait appel à un novice, le jeune arrière du LOU Clément Laporte, qui fêtera donc sa première convocation chez les Bleus. Formé à Parentis à l’instar de Baptiste Serein, le joueur de 22 ans poursuivra donc son apprentissage du haut niveau, lui qui s’affirme peu à peu au sein de l’effectif lyonnais. Alors qu’il fait ses débuts en top 14 en 2017 sous les couleurs d’Agen, ponctués par deux saisons des plus convaincantes, Clément Laporte connaît alors une saison 2019 /2020 difficile à l’occasion de ses premiers pas à Lyon.



Blessé à une épaule, il doit se faire opérer pour soigner une instabilité à celle-ci. Alors que son retour sur le pré est initialement prévu pour début mars, la saison de Top 14 est alors arrêtée, frappée de plein fouet par la pandémie de Covid-19. Résultat, Laporte ne dispute qu’un tout petit match sous ses nouvelles couleurs. Près d’un an après, il refoule à nouveau les terrains le 5 septembre dernier pour la réception du Racing. Un retour à la compétition « piano, piano », qui l’a vu disputer quatre rencontres, dont trois en tant que titulaire, la dernière en date dimanche soir lors de la courte victoire face au Stade Français (20-19). Propre, avec l’envie de porter le ballon et de relancer, l’arrière est à créditer d’une prestation solide. Un retour au premier plan qui a tapé dans l’œil de Fabien Galthié, soucieux de préparer l’avenir.

Un énième Champion du Monde -20 ans

Une fois n’est pas coutume, avec sa sélection, Clément Laporte viendra garnir le large contingent de champion du monde des -20 ans portant les couleurs de l’équipe de France cet automne. Après les Ntamack, Carbonel, Woki ou autre Gros et Vincent, le Lyonnais s’inscrit dans la droite lignée des jeunes joueurs sur qui il faudra compter à l’avenir. Vainqueur du Tournoi des Six Nations -20 ans 2018, Clément Laporte vivra l’un des plus grands moments de sa jeune carrière la même année, lors de la Coupe du Monde qui se disputera sur le sol tricolore. Titulaire au fond du terrain de la jeune garde française, l’ex-Agenais connaîtra notamment les joies des succès probants face à la Nouvelle-Zélande en demi-finale ou encore contre l’Angleterre en finale. Un parcours prometteur, freiné par moment, mais qui ne demande qu’à être confirmé. Et cette convocation n’est peut-être que les prémices d’un nouveau départ pour Clément Laporte, enfin remit de ses blessures.