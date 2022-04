CARNET NOIR. Décès au combat de l'ancien capitaine et président de la Fédération ukrainienne de rugby Oleksi Tsibko

L'ancien pilier et président (2003-2005) de la sélection ukrainienne Oleksi Tsibko a été tué lors de la guerre en Ukraine. Il avait 55 ans.

C'est une triste nouvelle qui nous vient d'Ukraine, plongeant le monde du rugby en deuil. Oleksi Tsibko, ancien pilier (40 sélections) et président (2003-2005) de la sélection ukrainienne, est mort sous les obus russes dans le conflit en Ukraine, lors de la libération de la ville de Boutcha. Il avait rejoint le monde du rugby grâce à ses capacités physiques, étant appelé en 1991 pour construire l'équipe de rugby ukrainienne après la chute de L'URSS. Il ne l'avait plus quittée et en devint même le capitaine jusqu'en 2003 ou il prend la présidence de la Fédération jusqu'en 2005 avec pour objectif de développer le rugby en Ukraine. Il organise une étape du Rugby Europe 7s à Odessa (2004) ainsi que la première édition de la Coupe de la Mer noire (ancêtre de la Rugby Europe Super Cup) rassemblant des équipes russes, géorgiennes et ukrainiennes.

Il retourne ensuite dans sa ville natale de Smila (sud de Kiev) et crée l'école de rugby de Smila. De 2012 à 2015, il est élu maire de la ville. En 2014, lors de l'invasion de Donetsk, il rejoint une première fois la résistance Ukrainienne. Suite à la nouvelle invasion Russe, il décide de reprendre les armes dans un bataillon civil en tant que groupe éclaireur. Il décède le 31 mars dans les combats pour la libération de la ville de Boutcha, laissant derrière lui sa femme Alla et sa fille en bas âge Sophia. Il était décrit comme un capitaine, un meneur d'homme, un patriote et un amoureux du rugby.

Le Rugbynistère tient à témoigner tout son soutien et ses plus sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à ses proches.