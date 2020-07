UBB - Jefferson Poirot : ''Si je voulais aller plus haut, je devais renoncer à quelque chose''

Jefferson Poirot revient sur sa décision d'arrêter l'équipe de France à seulement 27 ans. Une décision logique pour lui.

Jefferson Poirot, un ''élément incontournable'' du XV de France pour UriosPlutôt discret dans les médias depuis l'annonce de sa retraite internationale, le pilier de l'UBB Jefferson Poirot est revenu via L'Equipe sur ce choix largement commenté. "À 27 ans, ça paraît difficile à comprendre et je ne suis pas surpris que des personnes s'interrogent." Il évoque une décision personnelle et logique. Malgré son amour pour l'équipe de France, il avait "envie de faire les choses à fond." Il souhaite ainsi se concentrer non seulement sur sa famille mais aussi sur le club. Il insiste d'ailleurs sur le fait que l'UBB ne lui a pas mis la pression. Sous contrat jusqu'en 2021, il n'a toujours pas été prolongé. Bien que sa décision soit ferme, son discours est nuancé. "2023, c'est loin. Mais s'il y a besoin, je peux dire que oui... Mais on est en 2020."



Mais avant de penser à la Coupe du monde, il entend bien devenir le leader que son club attend. Un capitaine sur lequel l'équipe peut compter toute l'année pour aller chercher ce titre qu'elle n'a pu aller chercher cette saison en raison notamment de l'arrêt de la saison. "J'avais l'impression de m'éparpiller." Devenu international à 23 ans alors qu'il n'était pas encore titulaire avec Bordeaux, il a l'impression de ne pas avoir pu travailler dans "beaucoup de domaines techniques et physiques". Pour avancer, il lui a fallu renoncer à quelque chose. "Là, je sentais que j'avais atteint un plafond, que je ne pouvais pas aller plus haut." Il a donc choisi de fermer la porte aux Bleus, tout en gardant les clés de l'équipe de France, pour revenir plus fort ?