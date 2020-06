Jefferson Poirot, un ''élément incontournable'' du XV de France pour Urios

L'entraîneur de l'UBB Christophe Urios revient sur la décision de son joueur Jefferson Poirot de mettre un terme à sa carrière internationale.

On a lu et entendu beaucoup de choses sur la retraite internationale de Jefferson Poirot. Mais le plus à même d'en parler en dehors du joueur lui-même, c'est son entraîneur à l'UBB. Via le Midi Olympique, Christophe Urios n'hésite pas à dire que cette décision surprenante. Car elle arrive à un âge où l'on vit généralement ses meilleures années. Pour le technicien, Poirot était un élément "incontournable" du XV de France avec "un profil taillé pour le rugby international". Pourtant, il nous apprend que le pilier le lui avait annoncé en début d'année. Soit bien avant qu'il ne joue plus les premiers rôles lors du 6 Nations.



"Au début, j'avais peur que ce soit sur un coup de tête, [...] Finalement non. C'est réfléchi." Un choix assumé par le joueur, qui a moins envie avant qu'avant. Il reconnaît que l'usure mentale et physique existe même si joueur de rugby n'est pas le métier le plus usant qui existe. "Il ne faut pas chercher midi à quatorze heures et dire que le système use les mecs." Il estime que même s'il est son entraîneur en club, il n'a pas à se mêlée de sa décision. Laquelle est finalement bénéfique à l'UBB puisqu'il sera tout le temps disponible désormais.

