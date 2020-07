Trois matchs amicaux seront diffusés sur Canal + avant la reprise du Top 14

Le diffuseur du Top 14 va diffuser plusieurs matchs amicaux au mois d'août. Une manière de faire patienter les supporters.

Top 14/Pro D2 - Le rugby de retour dès cet été avec les matchs amicauxLa patience des supporters et des joueurs a été mise à rude épreuve depuis le début de la crise sanitaire. Six matchs sans matchs de rugby, c'est long. Mais l'attente va prendre fin dans quelques semaines avec les matchs amicaux. Les clubs ont déjà largement communiqué sur le sujet. Avant la reprise, et après des semaines d'entraînement pertubées par le Covid-19, les formations professionnelles vont enfin pouvoir se mesurer à des adversaires. En attendant le retour du Top 14 et de la Pro D2 à la télé, Canal + a choisi de diffuser plusieurs matchs amicaux. De quoi faire patienter les supporters.