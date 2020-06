Top 14/Pro D2 - Le rugby de retour dès cet été avec les matchs amicaux

Après l’arrêt définitif du championnat, et malgré l'incertitude, les clubs professionnels organisent des matchs amicaux prévus cet été.

Alors que les joueurs reprennent petit à petit le chemin de l’entrainement tout en respectant les mesures drastiques liées à la pandémie de coronavirus. Les premiers matchs amicaux sont prévus le week-end du 15 août, si les conditions sanitaires le permettent, ils seront tous tenus à huit-clos. Notez que le stade Toulousain et le Stade Français partiront en stage respectivement en Corse du 16 au 22 août pour les Parisiens et à Font Romeu pour les Toulousains à une date encore à déterminer. Sachez que le Challenge Vaquerin a été annulé cette année en raison de la crise sanitaire du Covid-19.



Concernant la Pro D2, seuls le Biarritz olympique et Grenoble ont communiqué sur leurs matchs amicaux. Grenoble commencera le 7 août contre Valence Romans, enchaînera le 14 août face à Bourgoin-Jallieu pour finir par un duel régional face à Oyonnax le 27 août. De son côté, Biarritz recevra Bordeaux et la Section paloise avant d’affronter le Stade montois le 27 août.

7 août

Grenoble - Valence Romans

14/15 août

21/22 août

27/28/29 août