Trêve internationale pour les uns, duel pour les autres : Toulon/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaine ?

Un match en retard, une tension bien présente : ce samedi, Toulon et La Rochelle s'affrontent à Mayol dans un duel piquant sous fond de polémique.

Ce samedi, un duel en retard mais crucial

Ce samedi, le RC Toulon et le Stade Rochelais s’affrontent au Stade Mayol dans un match en retard de la 3ᵉ journée de Top 14. Initialement prévu fin septembre, il avait été reporté à cause des intempéries.

Pendant que les autres clubs profiteront d’une pause bienvenue, les Varois et les Maritimes, eux, seront sur le pont pour une rencontre qui pourrait compter dans la course au Top 6. Match reporté, joueurs absents, colère d’O’Gara : les dessous agités de Toulon – La Rochelle en TOP 14Le coup d’envoi est fixé à 16h30. La rencontre sera diffusée en direct sur Canal+, une belle affiche pour occuper votre samedi après-midi. Et vous préparez au succulent France/Afrique du Sud.

Ce Toulon - La Rochelle, en pleine trêve internationale, s’annonce disputé, rugueux et stratégique. Parfait pour lancer le week-end avec un bon vieux duel d’avants et quelques éclairs derrière.

Une rencontre au parfum de polémique

Ce match aurait pu ne jamais avoir lieu. Ronan O’Gara, le manager rochelais, avait menacé de déclarer forfait, jugeant cette programmation en pleine coupure comme une aberration : « Je ne sais pas pourquoi on doit aller à Toulon », avait-il balancé, excédé par ce qu’il considère comme une injustice.

Finalement, La Rochelle fera bien le déplacement, mais avec une équipe remaniée. Une aubaine pour les Toulonnais, qui espèrent en profiter pour aligner une nouvelle victoire à domicile.

Avec des points à prendre, des absents de marque et un contexte un peu tendu, ce Toulon - La Rochelle coche toutes les cases du match à ne pas rater. Ambiance garantie à Mayol.