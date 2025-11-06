Match reporté, joueurs absents, colère d’O’Gara : les dessous agités de Toulon – La Rochelle en TOP 14

Alors que la France s’apprête à affronter les Springboks samedi en match amical, Fabien Galthié a, comme d'habitude, composé avec un groupe élargi, avant de renvoyer quelques éléments en club. En marge de ce match amical, c’est un match en retard opposant Toulon à La Rochelle qui va avoir lieu pour le compte de la 3ᵉ journée de Top 14.
Reporté pour cause de conditions climatiques épouvantables, cette rencontre va avoir lieu dans un contexte particulier pour les deux équipes. Au coude-à-coude à l’entrée du Top 6, ces deux formations vont devoir composer sans certains de leurs joueurs.
Pourtant, c’est bien La Rochelle qui est l’équipe la plus pénalisée dans cette équation, car, en plus de faire à nouveau le déplacement à Toulon, l’effectif rochelais est orphelin de nombreux éléments clés.
Faux doublon, avantage Toulon face à La Rochelle
Alignés par le staff des Bleus, Oscar Jégou (La Rochelle) et Jean-Baptiste Gros (Toulon) sont remplaçants face aux Springboks samedi. En qualité de réserviste, on retrouve également Grégory Alldritt (La Rochelle), qui ne s’est pas libéré pour jouer face à Toulon.
Parmi les titulaires, Paul Boudehent (La Rochelle) et Nolan Le Garrec (La Rochelle) débuteront. On peut également noter l’absence de Davit Niniashvili (La Rochelle), qui affrontera les États-Unis samedi avec la Géorgie.
Côté bonnes nouvelles, Toulon peut se réjouir des retours de Gaël Dréan et Charles Ollivon, renvoyés par le staff des Bleus en club. Une aubaine pour Pierre Mignoni, qui doit néanmoins composer avec des blessés.
Pour La Rochelle, les retours de Judicaël Cancoriet devraient se préciser, tout comme celui de Will Skelton, deux cadres, mais les deux joueurs sortent tout juste de l’infirmerie.
🇫🇷 ‣ 𝙏𝙧𝙤𝙞𝙨 Rochelais pour débuter la tournée d’automne face à l’Afrique du Sud ce samedi !— Stade Rochelais (@staderochelais) November 6, 2025
𝗙𝗲́𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 à Paul Boudehent, @NolannGarrec & Oscar Jegou ! 💙#FRAAFS | #XVdeFrance | #FievreSR https://t.co/bud7QHH8gT
Ronan O'gara l'avait senti venir
On comprend mieux la colère de Ronan O’Gara, le manager de La Rochelle, en début de semaine, concernant la reprogrammation de cette rencontre. Si La Rochelle se déplace avec une infirmerie quasiment vide, c’est sans ses cadres qu’elle devra venir battre Toulon à Mayol, invaincu dans son antre au cours de l’exercice actuel.
L'infirmerie de Toulon pour la 3e journée de Top 14
- Gianmarco LUCCHESI
- Gabin VILLIÈRE
- Matthias HALAGAHU
- Mickaël IVALDI
- Patrick TUIFUA
- Antoine FRISCH
- Melvyn JAMINET
- Zach MERCER
- Rayan REBBADJ
- Jérémy SINZELLE
Les Toulonnais en sélection lors de la 3e journée de Top 14
- Juan Ignacio Brex (Italie)
- Jean-Baptiste Gros (France)
- Ben White (Écosse)
- Setariki Tuicuvu (Fidji)
L'infirmerie de La Rochelle pour la 3e journée de Top 14
- Uini ATONIO
- Jonathan DANTY
- Joel SCLAVI
- Kane DOUGLAS
- Louis PENVERNE
- Pierre BOURGARIT
- Ulupano SEUTENI
- Ihaia WEST
Les Rochelais en sélection lors de la 3e journée du Top 14
- Paul Boudehent (France)
- Nolan Le Garrec (France)
- Oscar Jégou (France)
- Grégory Alldritt (France)
- Davit Niniashvili (Géorgie)
Uini ATONIO
