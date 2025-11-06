Match reporté, joueurs absents, colère d’O’Gara : les dessous agités de Toulon – La Rochelle en TOP 14

Quelques semaines plus tot, Toulon et La Rochelle n'avait pas put croiser le fer en raison des conditions climatique, samedi, la donne ne sera pas la même.

Alors que la France s’apprête à affronter les Springboks samedi en match amical, Fabien Galthié a, comme d'habitude, composé avec un groupe élargi, avant de renvoyer quelques éléments en club. En marge de ce match amical, c’est un match en retard opposant Toulon à La Rochelle qui va avoir lieu pour le compte de la 3ᵉ journée de Top 14.

Reporté pour cause de conditions climatiques épouvantables, cette rencontre va avoir lieu dans un contexte particulier pour les deux équipes. Au coude-à-coude à l’entrée du Top 6, ces deux formations vont devoir composer sans certains de leurs joueurs.

Pourtant, c’est bien La Rochelle qui est l’équipe la plus pénalisée dans cette équation, car, en plus de faire à nouveau le déplacement à Toulon, l’effectif rochelais est orphelin de nombreux éléments clés.

Faux doublon, avantage Toulon face à La Rochelle

Alignés par le staff des Bleus, Oscar Jégou (La Rochelle) et Jean-Baptiste Gros (Toulon) sont remplaçants face aux Springboks samedi. En qualité de réserviste, on retrouve également Grégory Alldritt (La Rochelle), qui ne s’est pas libéré pour jouer face à Toulon.

Parmi les titulaires, Paul Boudehent (La Rochelle) et Nolan Le Garrec (La Rochelle) débuteront. On peut également noter l’absence de Davit Niniashvili (La Rochelle), qui affrontera les États-Unis samedi avec la Géorgie.

Côté bonnes nouvelles, Toulon peut se réjouir des retours de Gaël Dréan et Charles Ollivon, renvoyés par le staff des Bleus en club. Une aubaine pour Pierre Mignoni, qui doit néanmoins composer avec des blessés.

Pour La Rochelle, les retours de Judicaël Cancoriet devraient se préciser, tout comme celui de Will Skelton, deux cadres, mais les deux joueurs sortent tout juste de l’infirmerie.

Ronan O'gara l'avait senti venir

On comprend mieux la colère de Ronan O’Gara, le manager de La Rochelle, en début de semaine, concernant la reprogrammation de cette rencontre. Si La Rochelle se déplace avec une infirmerie quasiment vide, c’est sans ses cadres qu’elle devra venir battre Toulon à Mayol, invaincu dans son antre au cours de l’exercice actuel.

L'infirmerie de Toulon pour la 3e journée de Top 14

Gianmarco LUCCHESI

Gabin VILLIÈRE

Matthias HALAGAHU

Mickaël IVALDI

Patrick TUIFUA

Antoine FRISCH

Melvyn JAMINET

Zach MERCER

Rayan REBBADJ

Jérémy SINZELLE

Les Toulonnais en sélection lors de la 3e journée de Top 14

L'infirmerie de La Rochelle pour la 3e journée de Top 14

Uini ATONIO

Jonathan DANTY

Joel SCLAVI

Kane DOUGLAS

Louis PENVERNE

Pierre BOURGARIT

Ulupano SEUTENI

Ihaia WEST

Les Rochelais en sélection lors de la 3e journée du Top 14