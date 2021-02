TRANSFERTS : l'ancien Toulousain Jaba Bregvadze arrive au SU Agen

Le SUA LG est très heureux d'officialiser la venue de Jaba Bregvadze ! Ce Talonneur d'1m80 et 108 kg, connait le championnat de France pour avoir joué au Stade Toulousain durant 3 saisons (2011-2014), avant de rejoindre Worcester (Ang) (2015-2017), Krasny ( Russie ) puis les Sunwolves au Japon (2017-2020). International et Capitaine géorgien avec plus de 50 sélections au compteur et notamment 3 particpations à la Coupe du Monde, Jaba apportera toute son experience à nos jeunes agenais ! Ce dernier s'engage pour les deux prochaines saisons !