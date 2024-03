Top 14. Vers un RCT nouvelle génération? Les jeunes impressionnent, les stars internationales sur la sellette

Le président du RCT Bernard Lemaitre s’est exprimé sur l’avenir de certains de ses joueurs, mettant sous pression certains cadres de son effectif.

Lors d’une interview donnée à nos confrères de Var-Matin, Bernard Lemaitre a pris la parole concernant le statut et les performances de son équipe, et plus particulièrement des internationaux. La révélation fidjienne de la saison dernière Jiuta Wainiqolo n’a pas retrouvé ses jambes de l’année dernière après la Coupe du monde.

Jiuta a manqué son retour de Coupe du monde. Physiquement il était hors de forme’’ (Bernard Lemaître pour Var-Matin)

Des prestations moins spectaculaires pour le champion olympique de rugby à 7, qui s’était distingué par sa pointe de vitesse et sa capacité à créer des brèches en pouvant transformer n’importe quel ballon en occasions d’essais. Moins décisif cette saison et en moins tranchant depuis le mondial, l’avenir de Jiuta Wainiqolo n’est pas assuré sur la Rade selon Bernard Lemaître.

Jiuta a éclaboussé de sa classe l’équipe à son arrivée, et il fait partie des rares joueurs qui peuvent faire la décision seuls. Mais depuis son retour du Mondial, il n’est pas à ce niveau. Donc il travaille. Mais si à la fin de la saison il ne s’est pas amélioré et qu’on reçoit une offre, même s’il lui reste deux ans de contrat, il se peut qu’il parte…’’

Des jeunes convaincants

Au-delà du joueur fidjien, d’autres cadres toulonnais n’ont pas une place assurée dans l’effectif du RCT pour les saisons à venir. La faute à de nombreux jeunes issus du centre de formation qui impressionnent et se montrent décisifs en championnat et en Coupe d’Europe. On pense notamment au natif de Lorient, Gaël Dréan, auteur de très belles performances avec Toulon. Joueur de duels et d’espaces, l’ailier a enflammé le stade Mayol avec de longues courses. En multipliant les actions de grande classe et les titularisations, il a tapé dans l’œil de son président.

Des joueurs ont progressé, je pense notamment à Dréan qui a pris une place et qui la tient désormais’’

En parlant de la jeunesse varoise, le demi de mêlée Jules Danglot a, lui aussi, fait sa place dans l’effectif pléthorique toulonnais. Très en vue lorsqu’il a participé au SuperSevens, il a profité de l’absence des internationaux et de la blessure de Baptiste Serin pour montrer son dynamisme et sa vitesse au public varois.

Du côté des avants, les troisièmes lignes Matéo Le Corvec et Jules Coulon ont, eux aussi, tiré leur épingle du jeu, en enchaînant les rencontres de Top 14 et de Champions Cup. En parlant de régularité, le seconde ligne Matthias Halagahu s’est imposé comme un des titulaires de la seconde ligne du RCT. Puissant et très actif en défense et dans les zones de conquête, sa progression lui a permis d’intégrer le XV de France pour des entraînements de préparation du Tournoi des 6 Nations.

Des internationaux en dessous des attentes

Une concurrence farouche qui pose des doutes à Bernard Lemaître sur le statut de certains internationaux dans son club. Des questions, le président s’en posent notamment sur son titulaire au centre de l’attaque du RCT, Duncan Paia’aua.

Duncan a des hauts, des bas, bien qu’en contrat jusqu’en 2025, il y a une certaine forme d’incertitude concernant son avenir."

Même questionnement pour des joueurs qui ont pourtant brillé pour leurs équipes nationales comme Dan Biggar et Facundo Isa, tous deux peu épargnés par les blessures.

La dualité club/équipe nationale fait que Facundo n’a jamais pu faire un début de saison normal. Il n’empêche qu’il a des qualités physiques hors du commun qui lui permettent de compenser. Donc par moments il fait 4/5/6 matchs brillants. Mais souvent, il se blesse dans la foulée. Ce qui est le cas actuellement, puisqu’il s’est déchiré l’ischio jambiers et sera absent 7 à 8 semaines. Donc voilà, Facu est dans une mauvaise position."

Un coup de pression de la part du président de Toulon qui aimerait bien revoir son équipe disputer les phases finales et pourquoi pas faire partie des sérieux prétendants au bouclier de Brennus. Actuel cinquième du championnat, le RCT devra réaliser de grosses performances pour s’assurer une place dans les 6 premiers. Pour cela, il faudra faire des grands matchs, à commencer par battre l’Aviron Bayonnais à l’extérieur ce dimanche.