TRANSFERTS - Après Garbisi au MHR, au tour de l'UBB d'engager une pépite italienne : Federico Mori

Le jeune centre italien Federico Mori (20 ans) s'est engagé pour deux ans avec l'UBB. Il est la 5ème recrue du club girondin.

Et un rital de plus ! Après le MHR et Paolo Garbisi, on apprend aujourd'hui que c'est au tour de l'UBB de jouer les chasseurs de tête de l'autre côté des Alpes. En effet, le club girondin vient d'annoncer via ses réseaux sociaux l'arrivée avec effet immédiat du prometteur centre italien Federico Mori. Beau bébé (1m88 pour 106kg), le joueur de 20 ans arrive de Zebre Rugby, où il a notamment disputé 11 matchs pour 3 essais en Pro14 la saison dernière, pour 2 ans.

Passé par le VII et capable également de jouer à l'aile, le jeune international (9 sélections) va donc venir parfaire son apprentissage dans l'Hexagone et alimenter la ligne de 3/4 de Bordeaux, qui cherchait à se renforcer derrière. À son poste, il sera notamment en concurrence avec un autre jeune au patronyme à consonnance italienne, Pablo Uberti.