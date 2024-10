TRANSFERT. Un Springbok en chasse un autre : Montpellier piste un champion du Monde à la mêlée

Le demi de mêlée du MHR Cobus Reinach pourrait rentrer en Afrique du Sud. Le club est sur la piste du champion du Monde Herschel Jantjies (Stormers) pour le remplacer.

Avec un retour gagnant face à La Rochelle (16-0), Montpellier semble vouloir enchaîner aussi bien sur le terrain qu’en coulisses. Les transferts s’accélèrent, et le MHR se positionne clairement pour muscler ses rangs.

Derniers coups en date : les arrivées du prometteur centre anglais Lennox Anyanwu et de l’ailier explosif du Racing 92, Donovan Taofifenua. Mais c’est bien le poste de demi de mêlée qui fait l’actu, avec l’activation de pistes All Blacks et Springboks en cas de départ de Cobus Reinach.

Un retour au pays pour Cobus Reinach ?

Cobus Reinach, champion du monde et homme fort du MHR, pourrait quitter l’Hérault pour revenir en Afrique du Sud après la fin de son contrat. À 34 ans, l’appel du pays semble se faire pressant, et la piste des Stormers semble bien avancée.

La franchise sud-africaine est sur le coup, même si le joueur aurait aussi été en contact avec certains clubs au Japon. Si le départ du Springbok se confirme, Montpellier cherche déjà son remplaçant et n’hésite pas à viser haut.

Jantjies, futur demi de mêlée du MHR ?

Pour succéder à Reinach, le MHR avait d’abord tenté un coup avec le All Black Finlay Christie. Mais avec l’international néo-zélandais toujours en réflexion, les dirigeants montpelliérains ont activé une option tout aussi séduisante : Herschel Jantjies, lui aussi champion du monde avec les Springboks en 2019 et actuel joueur des Stormers.

Ce potentiel chassé-croisé entre deux demis sud-africains aurait une saveur toute particulière, cinq ans après leur triomphe ensemble en Coupe du Monde. Ce transfert serait à la fois un gros coup et un risque pris par les Cistes, tant Cobus Reinach porte le club depuis plusieurs saisons.

Le problème des JIFFs

Montpellier est sur tous les fronts et ne se limite pas à des profils JIFFs : avec des noms comme Ross Byrne, Finlay Christie, et maintenant Herschel Jantjies, le MHR piste de plus en plus d’internationaux. Déjà touché par le problème des JIFFs, le staff ne se facilite pas la tâche en ne ciblant pas de joueur de ce type. À moins que le problème soit inverse et que le club n’attire plus ces précieux profils…