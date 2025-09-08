TRANSFERT. Un champion du Monde U20 vers l’UBB ? Le feuilleton qui agite Bayonne et Montpellier

Hugo Reus, champion du monde U20 en 2023, est en fin de contrat en 2026 avec Montpellier. Courtisé par Bayonne et Bordeaux-Bègles, l’ouvreur de 21 ans cristallise déjà les convoitises.

Le marché des transferts n’attend jamais. La saison de Top 14 vient à peine de démarrer que déjà les regards se tournent vers l’avenir d’Hugo Reus.

Le jeune ouvreur du Montpellier Hérault Rugby, champion du monde U20 en 2023, attise les convoitises. Et pas n’importe lesquelles : l’Union Bordeaux-Bègles et l’Aviron Bayonnais, deux clubs ambitieux du Top 14, ont fait du joueur de 21 ans une cible prioritaire.

Retour aux sources pour Hugo Reus ?

Reus est sous contrat avec le MHR jusqu’en juin 2026. Les dirigeants héraultais ont déjà entamé les discussions pour prolonger, convaincus que le Périgourdin peut devenir le patron de l’attaque dans les prochaines années. Titularisé face à Toulon pour l’ouverture du championnat, il incarne clairement le futur du club. Mais la concurrence est rude.

L’UBB, où Reus a été formé entre 2018 et 2022, semble avoir pris une longueur d’avance. Selon Sud Ouest, les contacts entre Bordeaux et l’entourage du joueur sont « très avancés ». Les Girondins voient en lui le complément idéal de Matthieu Jalibert, alors que Joey Carbery, actuel remplaçant de l’international français, est en fin de contrat en 2026. L’idée est simple : sécuriser le poste en anticipant. Le retour aux sources, après une première aventure bordelaise, n’est pas pour déplaire à Reus, très attaché à la région.

Comme annoncé par le meilleur informateur des réseaux sociaux, le Big Boss , à savoir le grand @Ben33110 , Hugo Reus va revenir chez lui à @UBBrugby ! Merci à @YannBru pour ce choix judicieux, de recruter un joueur local, jiff , avec l'amour du maillot. pic.twitter.com/FhxdPRize9 September 7, 2025

Bayonne, de son côté, n’a pas dit son dernier mot. L’Aviron veut préparer la succession de Gareth Anscombe, qui n’a signé que pour une saison, et apporter de la concurrence à Joris Segonds, lié jusqu’en 2029. Hugo Reus a même visité les installations cet été et s’est montré sensible au projet, séduit notamment par la présence de Camille Lopez dans le staff. Mais l’incertitude autour de la gouvernance sportive, entre Grégory Patat et Laurent Travers, a ralenti les négociations. De quoi laisser le champ libre à Bordeaux.

Un imbroglio médiatique

En parallèle, l’Aviron Bayonnais a dû réagir publiquement à une autre affaire : une erreur de Sud Ouest affirmant que Reece Hodge était « le plus gros salaire de l’effectif ». Le club a publié un communiqué officiel pour démentir cette information, estimant qu’elle portait atteinte à l’image du joueur et du groupe. Une sortie médiatique inhabituelle, qui illustre à quel point la communication est devenue stratégique en pleine période de négociations contractuelles.

Hugo Reus n’a pas encore tranché. Mais une chose est sûre : sa décision pèsera lourd dans le mercato à venir. S’il choisit l’UBB, ce sera un coup dur pour Bayonne. S’il reste au MHR, Montpellier sécuriserait enfin un ouvreur capable de s’installer durablement. En attendant, le feuilleton ne fait que commencer.