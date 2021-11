TRANSFERT. Un ancien Wallaby passé en Top 14 s'engage en Promotion Honneur

L'ancien joueur de Bath, Bordeaux-Bègles et Biarritz, va rechausser les crampons sur la côte basque à Bidart, en Promotion Honneur.



Leroy Houston, 35 ans, international à une occasion avec l'Australie, sort de sa retraite pour aider le club de sa ville de résidence, savoir Bidart. Il a déjà été décisif ce week-end en inscrivant un essai en fin de match contre Pontacq (victoire 20 à 7). L'Australien s'était déjà illustré en Top 14 avec une trentaine de matchs de Top 14 notamment et une poignée en Pro D2. Il avait en effet porté les couleurs de l'UBB (2017 - 2019) et Biarritz (2019 - 2020) avant de se diriger vers le RC Bassin d'Arcachon en Fédérale 1 l'an passé. Sélectionné à une reprise sous le maillot des Green and Gold il avait choisi de raccrocher les crampons sans pour autant retourner au pays. Il "nous fait l'honneur de sortir de sa retraite rugbystique pour rechausser les crampons sous les couleurs de sa ville", a commencé le club de Bidart sur son site officiel. Cette saison, plusieurs pros avaient également rejoint les rangs d'équipes évoluant en Nationale mais aussi dans des échelons inférieurs. RUGBY - Caminati, Claassen, Tulou... Ces pros qui joueront chez les amateurs cette saison