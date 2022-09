TRANSFERT. Un ancien crack anglais et ses 767 pts en Premiership signent en Nationale !

Tom Homer, 32 ans, vient de s'engager à Narbonne. Bon buteur, attaquant intéressant et polyvalent, il amènera une belle concurrence à l'arrière James Kane.

On le sait, l'intersaison a été mouvementée du côté de Narbonne. De nombreux hommes forts sont partis (Robertson, Fortuin, Maraku, Goutard...) et il a fallu reconstruire un groupe capable de tenir la barre en Nationale. Pour cela, une grosse dizaine de recrues sont arrivées et après ce premier bloc terminé, le bilan est plutôt mitigé au Parc des sports de l'amitié, puisque le RCN a autant gagné qu'il a perdu, à savoir 2 fois. À l'heure d'écrire ces lignes, il pointe à la 8ème place du championnat, malgré la lourde défaite du week-end sur la pelouse d'Albi, 41 à 15.

RUGBY. Bonne nouvelle ! La Nationale a trouvé son diffuseur, ce sera Rugbyzone.tv

Le temps de souffler, on étoffe encore un petit peu le groupe chez les Audois avec une belle recrue pour la division annoncée ce lundi : Tom Homer. Pour ceux qui ne le connaissent pas, l'Anglais de 32 ans a débuté et fini aux London Irish, même s'il a passé de nombreuses années à Bath, où il fut notamment en concurrence avec un certain Anthony Watson à l'arrière. Bon buteur au profil assez offensif, il a inscrit plus de 760 points en championnat d'Angleterre et fut autrefois l'un des plus grands espoirs du rugby anglais, lorsqu'il était notamment le meilleur réalisateur du Mondial des jeunes en 2008. International chez les U20, il n'a ensuite pas connu la même trajectoire que ses compères les plus connus de sa génération, à savoir Ben Youngs et Courtney Lawes.

Challenge Cup. Étincelant depuis son retour, Owen Farrell en a-t-il enfin terminé avec ses âneries ?

En 2021, celui qui évolue principalement à l'arrière avait fait faux bond à Montauban, prétextant ne plus avoir l'envie de continuer à jouer après s'être engagé à Sapiac en ProD2. En espérant qu'il ne fasse pareil en Nationale cette fois-ci, où il pourrait apporter beaucoup à Narbonne, si le physique suit. Et notamment une belle complémentarité à l'Australien James Kane, probablement la meilleure recrue de ce début de saison du côté des Oranges et Noires.

Et aussi : VIDEO. Plus rapide que l'éclair, le prodige du XV de la Rose Arundell foudroie la défense sur 90m