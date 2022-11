TRANSFERT. Un cador du Top 14 en passe de chiper Tristan Tedder au nez et à la barbe de tout le monde ?

Le marché des transferts s'affole déjà en ce mois de novembre. Plusieurs écuries du Top 14 mettent tout en œuvre pour se procurer les meilleurs joueurs.

Un moment annoncé du côté du Stade Français, Tristan Tedder aurait reçu d'autres propositions. En effet, l'actuel ouvreur de Perpignan chercherait une nouvelle destination, et les demandes ne manquent pas. Selon Rugbyrama, l'ouvreur sud-africain aurait décidé de poser ses valises au Racing 92, le club voisin de la capitale. C'est un véritable bouleversement dans ce mercato, car depuis plusieurs semaines maintenant, le joueur de l'USAP était en discussion avancée avec le Stade Français et le Castres Olympique. Celui qui totalise 86 points depuis le début de saison, s'est affirmé comme étant un des meilleurs 10 du Top 14. Après un passage mitigé au Stade Toulousain, où il était annoncé comme une pépite, le natif de Durban a rebondi à Bayonne, puis Béziers et enfin à Perpignan la saison passée. Depuis son arrivée chez les Catalans, en 2021, l'ouvreur n'a cessé de progresser, faisant monter sa côte de popularité et son statut. De plus, et c'est un gros point positif, Tristant Tedder est JIFF (Jeune Issue de la Formation Française), car il est arrivé en 2016 au Stade Toulousain, au sein du centre de formation. Une aubaine pour le Racing 92, qui cherchait depuis désormais quelques mois une doublure à Russell.

Le Racing 92 poursuit son mercato XXL

Après avoir enrôlé Tuisova dans ses filets, voici une autre prise de choix avec Tristan Tedder pour les Franciliens. Un temps sur le départ, nous avons appris ces derniers jours que Russell devrait prolonger avec les ciels et blancs. De plus, les rumeurs autour de la venue de Siya Kolisi s'intensifient, et marqueraient sûrement le gros coup de ce mercato 2022-2023. La décision prise par Vakatawa d'arrêter sa carrière a malheureusement libéré une masse salariale importante, et le Racing 92 semble l'exploiter avec brillo. Dans le sillage des Carter, Goosen ou encore Fin Russell, espérons pour Tedder autant de réussite dans la capitale.