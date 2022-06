TRANSFERT. Top 14. Une montagne springbok vers l'UBB pour remplacer Woki ?

Selon les informations du Midi Olympique, le remplaçant de Cameron Woki à Bordeaux serait déjà connu. Il s'agirait d'un des jumeaux Du Preez, de Sale.

La signature de Cameron Woki au Racing a fait l'effet d'une bombe, ce jeudi matin. De même que la baisse du salary cap en Angleterre est une opportunité monstre pour les clubs de l'Hexagone. Le rapport ? Eh bien il est que dans le transfert qui nous intéresse, l'un ne va pas sans l'autre. Si l'UBB a accepté le libérer Woki de la dernière année de son contrat, c'est que le club girondin a d'ores et déjà trouvé son remplaçant. Selon le Midi Olympique, il s'agirait d'un des jumeaux sud-africains de Sale, Jean-Luc ou Dan Du Preez, qui ne peuvent pas être conservés par les Sharks, faute de moyens.

Top 14 UBB. Coup de tonnerre : Cameron Woki va changer de club dès cet été selon Rugbyrama !

L'officialisation et la révélation duquel des deux frères débarquera à Chaban devraient avoir lieu dans la journée puisqu'on rappelle que le mercato se termine officiellement ce jeudi 30 juin à minuit. Mais que les supporters girondins se rassurent : les deux garçons sont des copies conformes, à la différence près que Jean-Luc (1m94 pour 118kg), plus lourd de quelques kilos que Daniel (1m94 pour 113kg), a l'habitude d'évoluer aussi bien en 3ème qu'en 2ème ligne. Ce qui, dans le contexte, pourrait être pile ce que recherchait l'UBB. Reste que si le départ de Woki sera dur à avaler, le recrutement d'un de ces Springboks de 26 ans est un énorme coup réalisé par Laurent Marti et ses hommes. Des 3èmes lignes rugueux, massifs et dôtés de bonnes "mains", qui devraient faire rugir l'antre bordelais dès la saison prochaine.

VIDEO. Ce choc des Titans entre J-L Du Preez et Hughes va vous faire lever de votre canapé !