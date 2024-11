TRANSFERT. TOP 14. Un Tricolore de l'UBB proche d'un retour aux sources en Pro D2 ?

À 33 ans, Yann Lesgourgues pourrait boucler la boucle et revenir au Biarritz Olympique, où il a débuté sa carrière. En discussions avancées, un retour semble de plus en plus probable pour le joueur.

Le demi de mêlée Yann Lesgourgues, 33 ans, est en fin de contrat avec l'Union Bordeaux-Bègles. Arrivé en Gironde en provenance de son club formateur, le Biarritz Olympique, Lesgourgues pourrait bien revenir aux sources. Selon Sud Ouest, le joueur serait très intéressé à l'idée de retrouver le BO, et les négociations semblent avancer. Des négociations bien engagées D’après L’Équipe, Lesgourgues et le club basque auraient entamé des discussions de plus en plus concrètes. La porte est donc ouverte pour que le Bayonnais de naissance retrouve le club qui l’a vu éclore. Avec son profil expérimenté, Lesgourgues apporterait un atout majeur au BO, en quête de stabilité et de leaders sur le terrain. Formé au club, le demi de mêlée connaît parfaitement l’ADN du rugby basque. Jonathan Joseph prolonge au BO Dans le même temps, le Biarritz Olympique sécurise son effectif. L’international anglais Jonathan Joseph, également âgé de 33 ans, vient de prolonger son contrat d'une saison. Il sera lié avec le club basque jusqu’en 2026, une prolongation qui ajoute de l’expérience et de la stabilité à l’équipe. Avec un Joseph prolongé et un Lesgourgues en approche, le Biarritz Olympique espère jouer les premiers rôles dans un avenir proche. En misant sur des joueurs expérimentés, le club espère s’appuyer sur des profils capables de tirer le groupe vers le haut. Les fans du BO peuvent donc espérer revoir un visage bien connu sous les couleurs biarrotes. Reste à savoir si Lesgourgues signera pour retrouver le stade d’Aguilera, là où tout a commencé pour lui.