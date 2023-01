TRANSFERT. TOP 14. Un entraîneur du XV d'Angleterre dans le viseur de Montpellier ?

Après le départ d'Olivier Azam, le champion de France en titre se retrouve sans véritable entraineur pour son 8 de devant. Joan Caudullo a alors pris la relève, mais les dirigeants sont sur d'autres pistes.

Alors que les recherches s'intensifient du côté du MHR pour trouver la perle rare qui pourra amener les avants montpelliérains à triompher en top 14, le nom de Richard Cockerill circule de plus en plus selon L'Equipe. En effet, l'entraineur actuel du 15 de la Rose intéresse Phillippe Saint-André et Mohed Altrad, qui aimeraient s'attacher ses services après la Coupe du monde. Cockerill a rejoint l'équipe d'Angleterre en 2021, et était un des adjoints d'Eddie Jones durant son mandat. Avec le départ de ce dernier, le technicien anglais conserve tout de même ses fonctions, et s'occupera de la mêlée, sous les commandements du nouveau sélectionneur en place, Steve Borthwick.

Un entraineur expérimenté

Si le MHR venait à enrôler l'ancien talonneur de l'Angleterre, cela serait une bonne opération dans la construction de son staff. En effet, Cockerill connaît déjà le Top 14, notamment pour avoir fait un passage du côté de la Rade en 2017, en tant que consultant rugby lorsque Mike Ford était manager. Néanmoins, la majeure partie de sa carrière s'est déroulée en Angleterre, débutant en 2005 avec les Leicester Tigers, qu'il ne quittera qu'en 2016, en étant passé manager de la formation anglaise. Puis, une expérience à Édimbourg durant quatre saisons a un peu plus consolidé ses connaissances, jusqu'à rejoindre la sélection de l'Angleterre. Au total, Richard Cockerill a amené les Tigers quatre fois au titre de champion d'Angleterre, et a aussi contribué à mener Toulon en finale du Top 14 en 2017. De plus, il a également permis à ces mêmes Tigers d'aller jusqu'en finale de la Coupe d'Europe, sans succès cette fois, en 2007 et 2009. Si Montpellier se positionne aussi tôt sur ce profil, ce n'est pas par hasard, car Cockerill devrait être convoité au terme de la Coupe du monde 2023.