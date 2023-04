TRANSFERT. TOP 14. Pau a un Wallaby dans le viseur pour la saison prochaine !

Conscient de ses lacunes au poste de seconde ligne, la Section Paloise compte bien renforcer son alignement. Pour cela, les recruteurs de Pau souhaiteraient un gros nom !

Un ancien de la maison !

Dans la liste prévue par la cellule de recrutement de Pau, nous pouvons retrouver de très beaux noms, comme quelques joueurs ayant porté le maillot des All Blacks ! Néanmoins, le choix du staff et des dirigeants se tournerait vers un autre international, en la personne de Matt Philip. Ce grand gaillard (2m01 pour 117 kg), a déjà fait une virée dans le Béarn, durant une saison. En effet, de 2020 à 2021, il a été l'un des acteurs majeurs du maintien de Pau en Top 14 ! Durant cette saison, Philip a joué 13 matchs, dont 12 en tant que titulaires ! De plus, il avait été utilisé en troisième ligne aile, ce qui prouve également sa polyvalence. Avec les Wallabies, il comptabilise 27 sélections, et ce n'est peut-être pas terminé ! À seulement 29 ans, Philip pourrait reporter le maillot de l'Australie une nouvelle fois, mais cette saison, l'ancien des Rebels n'a pas joué ! Ce dernier soigne une rupture des ligaments croisés, et ne sera opérationnel qu'à partir de la saison prochaine. Pour Pau, cette recrue représente l'ambition de qualification que possède le club depuis plusieurs saisons désormais.

