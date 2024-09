TRANSFERT. TOP 14. Moefana successeur d’Ahki à Toulouse ? C’est non : le joueur a fait son choix

Yoram Moefana devrait prolonger à Bordeaux prochainement. Malgré les courtisants, il reste fidèle à son premier club professionnel.

C’est, comme souvent en ce qui concerne les rumeurs concernant ce qui se passe le long de la Garonne, une information signée Midi Olympique.

Après des mois de tergiversations et un dossier qui commençait à se faire de plus en plus chaud, malgré la concurrence de celui de Jalibert, Yoram Moefana aurait choisi de prolonger à l’UBB.

Et ce, malgré le grand intérêt du Stade Toulousain pour le 3/4 centre de 24 ans. En effet, le club rouge et noir souhaitait faire de l’international français le successeur de Pita Ahki en numéro 12 à Ernest-Wallon.

Mais le leader du Top 14 - avec qui les négociations se sont passées de manière très courtoise - devra donc chercher ailleurs.

Yoram Moefana s’épanouit en effet pleinement dans le jeu emballant mené par l’UBB sous Yannick Bru, et occupe un rôle central, au club. Titulaire depuis plusieurs saisons en numéro 12, l’arrivée du surpuissant sud-africain Rohan Janse Van Rensburg ne semble pas non plus bousculer la hiérarchie pour l’instant.

Ainsi, Moefana devrait donc poursuivre son association avec Nicolas Depoortere pendant plusieurs saisons, même si l’accord ne serait que verbal, à l’heure d’écrire ces lignes.

Au-delà de recruter fort, l’UBB réussit donc à réaliser une marque de grand club : conserver ses joueurs phares. En attendant la finalisation du dossier Matthieu Jalibert…