[TRANSFERT] Top 14 - Ma'a Nonu is back pour renforcer la ligne d'attaque du RCT

Le Rugby Club Toulonnais a fait appel à un ancien de la maison varoise suite aux blessures de plusieurs trois-quarts. Ma'a Nonu revient au RCT.

Super Rugby - Percutant, en cannes, Ma'a Nonu fait la différence pour les Blues [VIDÉO]Privé de d’Anthony Belleau (genou) et Julien Hériteau (épaule) pour plusieurs mois, le RCT a fait appel à l'un de ses anciens joueurs. Ma'a Nonu, 38 ans, revient à Toulon non pas comme joker médical mais joueur supplémentaire. Celui qui a porté le maillot toulonnais entre 2015 et 2018 va débarquer dans les prochains jours alors que Toulon s'est brillamment qualifié pour la finale de la Challenge Cup. Il avait quitté la Rade il y a deux ans pour raisons familiales.

Il avait ensuite signé avec les Blues et réalisé une saison pleine avec 14 matchs joués pour 13 titularisations. Un retour probant pour le double champion du monde aux 104 sélections. Il avait ensuite fait une pige aux USA du côté de San Diego, marquant trois essais en quatre matchs avant d'être contraint de partir en raison de la pandémie de Covid-19 à l'instar de Bastareaud, son ancien coéquipier à Toulon, engagé avec New-York.

Ma'a Nonu régale les Etats-Unis avec un premier match ahurissant [VIDEO]