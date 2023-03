TRANSFERT. TOP 14. L'USAP sur le point de s'offrir un manager de renommée internationale ?

Libre de tout contrat, Vern Cotter pourrait bien faire son retour en France. Et ce, du côté d'Aimé-Giral, à qui le technicien NZ plaît beaucoup...

Vern Cotter va-t-il faire son retour en Top 14 ? C'est une réelle possibilité, à l'heure d'écrire ces lignes, pour l'ancien technicien clermontois. Selon le Midi Olympique, l'USAP, qui se cherche un manager général pour les prochaines saisons, serait en contacts avancés avec le Néo-Zélandais. Même si Pierre-Henry Broncan et Julien Laïrle ont également été reçus par les dirigeants catalans, c'est le profil (et le CV) de l'ancien sélectionneur des Fidji qui plairait le plus à ces derniers. Il faut dire que Cotter, pêle-mêle champion de France 2010 ou sélectionneur de l'Ecosse, possède l'un des bagages les plus reconnus du milieu. Si "rien ne serait bouclé" et que des détails contractuels restent notamment à être réglés, l'accord verbal serait lui, tout proche.

RUGBY. Coup dur pour les Fidji à 7 mois de la Coupe du monde avec la démission de Vern Cotter !La mission de Cotter serait alors de prendre la tête d'un staff qui restera comme tel, et de l'encadrer. Le président de l'USAP s'est donné jusqu'à fin avril pour boucler le dossier du prochain manager du club. Quoi qu'il en advienne, les Catalans ne semblent pas vouloir faire les choses à moitié...