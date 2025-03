TRANSFERT. TOP 14. Le Racing 92 recalé : Slimani fait un choix fort pour son avenir

À 35 ans, Rabah Slimani a prolongé l'aventure en Irlande après avoir refusé les avances du Racing 92.

Parti à la surprise générale au Leinster il y a un an, Rabah Slimani (35 ans, 57 sélections) ne rentrera pas en France tout de suite. Le pilier droit international vient de trouver un accord avec la province irlandaise pour prolonger d’une saison, malgré les avances du Racing 92, qui espérait le rapatrier en Top 14.

Une aventure irlandaise réussie

Quand Slimani a quitté Clermont l’été dernier pour rallier Dublin, beaucoup ont vu un pari audacieux. À 35 ans, après des années dans le rugby français, intégrer une des meilleures équipes européennes relevait du défi. Mais l’ancien Stadiste et Clermontois a prouvé qu’il avait encore de beaux restes. Dix matchs d’URC, quatre en Champions Cup, un essai inscrit et surtout une présence rassurante pour les jeunes piliers du Leinster, qui louent tous son expérience et son rôle de mentor.

Même Leo Cullen, le manager du Leinster, ne tarit pas d’éloges dans les colonnes de Midi Olympique :

"Rabah a été fantastique avec nous. Il répond totalement à nos attentes, sur le terrain comme à l’entraînement. Son expérience est précieuse pour nos jeunes."

Le Racing 92 a tenté le coup

Son retour au premier plan avec le Leinster a même poussé Fabien Galthié à lui redonner sa chance en équipe de France après cinq ans d’absence. De quoi attirer les convoitises, notamment celles du Racing 92, qui voyait en lui un renfort idéal pour stabiliser sa mêlée et encadrer les jeunes avants.

Mais Dublin semble avoir conquis Rabah Slimani et sa famille. Séduit par le projet du Leinster, la culture de la province et son mode de vie, le pilier a préféré la stabilité et rempile pour une saison supplémentaire.

Toujours un atout de poids

À un âge où beaucoup raccrochent les crampons, Rabah Slimani prouve qu’il a encore du jus. Son choix de rester au Leinster témoigne de son état d’esprit : continuer à jouer au plus haut niveau, dans un environnement de très haute performance.

On comprend également son choix d'éviter de rejoindre un club en grande difficulté en ce moment. Les Ciel et Blanc traversent une crise terrible et ne sont même pas assurés de jouer en Top 14 la saison prochaine. Quand Slimani lui, espère remporter la Champions Cup avec le Leinster.

Le Racing 92, lui, va devoir se tourner vers un autre pilier. Mais les choix se font de plus en plus rares à ce poste, d’autant plus chez les joueurs JIFFs. Quant à Slimani, il va poursuivre son aventure irlandaise. À 35 ans, le gamin de Sarcelles continue d’écrire son histoire, et elle est loin d’être finie.