TRANSFERT. Top 14. Le LOU va perdre son entraîneur des avants David Gérard

En fin de contrat à Lyon, l’actuel entraîneur des avants du LOU David Gérard a décliné la proposition qui lui a été faite.

Un changement d’entraîneur au LOU ? C’est ce qui semble se dessiner, au terme d’une saison où le club a alterné le bon comme le moins bon. Le 1er février, dans les colonnes du Progrès, le président du club, Yann Roubert, déclarait au sujet des prolongations des quatre adjoints de Pierre Mignoni (en fin de contrat en 2023 pour sa part) : « Il n’y a pas de soucis de ce côté-là. L’objectif est de continuer avec le même staff. Tout devrait être réglé courant février. » Seulement, deux mois plus tard, David Attoub en charge de la mêlée, Kendrick Lynn, entraîneur des trois-quarts et chargé des skills, Julien Puricelli, en charge de la touche et David Gérard, entraîneur des avants n’ont toujours rien signé. Toujours selon Le Progrès, les deux premiers ont décidé de rempiler pour deux saisons supplémentaires. Dans le même article, il est indiqué que la direction n’a pas tranché concernant les deux autres membres du staff.



Julien Puricelli n’aurait toujours pas fait de choix concernant son avenir. Pour David Gérard, la décision vient de se prendre. Selon nos sources, l’ancien deuxième ligne a décidé de ne pas prolonger. Cette nouvelle n’a pas tardé à se savoir et plusieurs clubs seraient déjà venus aux nouvelles. « Des clubs de Top 14 et du sud de la France », selon les mêmes sources. Un nom revient forcément avec insistance : celui de l’ASBH. Entraîneur des avants du club durant deux saisons et demie, il a laissé un très bon souvenir dans la cité biterroise. Arrivé en janvier 2017 avec David Aucagne, il a sauvé le club de la relégation avant de le hisser à la cinquième place du classement la saison suivante. Malgré une défaite à Mont-de-Marsan en barrage et une huitième place la saison suivante, les supporters l’ont toujours dans leur cœur. Et lui non plus ne les a pas oubliés, comme en témoignent plusieurs messages de soutien postés sur ses réseaux sociaux.



Il ne serait pas contre un retour sur les bords du canal du Midi, où il retrouverait, en tant que manager, David Aucagne. Son ancien partenaire au Stade Toulousain, de leur temps de joueur, est sous contrat à Béziers jusqu’en 2022. Mais en attendant la saison prochaine, Lyonnais comme Biterrois ont une place de barragistes à aller chercher.