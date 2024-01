TRANSFERT. Top 14. A 35 ans, l’inoxydable Courtney Lawes vers un ultime challenge dans le sud de la France ?

Le 2ème ou 3ème ligne Courtney Lawes, 105 capes avec l’Angleterre, serait pisté par Toulon selon le média Ruck.

Pour l’heure, les recrues étrangères font l’affaire du côté de Toulon. L’Ecossais Ben White remplace au pied levé Baptiste Serin à la mêlée, Leicester Fainga’anuku a réalisé un match tonitruant pour sa première apparition à Mayol le week-end dernier alors que l’Anglais Jack Singleton montre du pep’s au talonnage depuis son arrivée récente.

VIDEO. TOP 14. Rageur comme Ardie Savea pour sa 1ère, Leicester Fainga'anuku a fait rugir Mayol de plaisirL’une des grandes satisfactions des dernières semaines, c’est aussi David Ribbans. L’Anglais né en Afrique du Sud, qui a disputé la dernière coupe du monde avec sa sélection, enchaîne les titularisations en numéro 5, lui qui est venu remplacer numériquement Alun Wyn Jones. Il apporte beaucoup de puissance et d’intentions, avec ses bonnes lignes de course, notamment.

RUGBY. TRANSFERT. Top 14. Le Castrais Gaëtan Barlot va-t-il débarquer au Stade Français ?En ce sens, d’après le média britannique Ruck.co, le RCT se verrait bien associer à cette réussite l’un de ses anciens compères avec qui il a fait les 400 coups en étant aligné à ses côtés des dizaines de fois dans le pack de Northampton. Lui ? C’est Courtney Lawes, autrefois plus grand mangeur de numéro 10 de la planète.

VIDEO. Courtney Lawes réalise le sauvetage de l'année en revenant du diable vauvert sur Veainu !Aujourd’hui, Big Court a pris sa retraite internationale, approche des 35 ans et arrive en fin de contrat avec les Saints. Mais, étincelant depuis son retour du Mondial, celui qui a fait toute sa carrière dans les Midlands ne compterait pas pour autant raccrocher en juin prochain.

Récemment nommé parmi les meilleurs joueurs du mois en Angleterre après des performances remarquables en Champions Cup notamment, il se verrait bien opter pour un dernier défi.





Si Northampton veut le prolonger, Toulon aurait donc des vues sur celui qui est capable de jouer aussi bien 2ème que 3ème ligne et qui apporterait beaucoup de taille (2m01) et de lecture dans l’alignement, mais aussi d’expérience, de mobilité et de rudesse.

Les informations du média britannique devraient être vérifiées dans les prochaines semaines. Patience…