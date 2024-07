TRANSFERT. TOP 14. Surprise de dernière minute : le RCT recrute un 3/4 centre de ProD2 de 21 ans

Un peu faiblard en termes de quantité au centre, le RCT aurait signé un jeune centre en provenance de Rouen.

Les départs de Maelan Rabut et Waisea à l’intersaison vont laisser un vide au centre de l’attaque du RCT. Et si le club varois ne se retrouvera pas "à poil" à ce poste puisque Duncan Paia’aua devrait rester, il convenait tout de même de renfoncer le milieu de terrain, en plus de l’arrivée d’Antoine Frisch.

Vraisemblablement, ce ne sont donc pas un mais deux joueurs qui n’ont jamais connu le Top 14 qui vont débarquer sur la Rade cet été. En effet, selon les informations de Rugbyrama, Toulon aurait ajouté une dernière recrue dans les dernières heures de la fenêtre de recrutement autorisée.

Il s’agit du 3/4 centre polyvalent Pablo Patilla , qui évoluait à Rouen cette saison (20 matchs, 9 titularisations). Un pari, comme avait pu l’être Rabut avant lui, puisque le joueur de 21 ans évoluait même en Nationale l’année d’avant, du côté de Bourgoin.

Une promotion constante ces dernières saisons pour celui qui avait failli tourner le dos au rugby durant son passage en Espoirs à Carcassonne , en 2022.

Formé à Tarbes, le Haut-Pyrénéen est un joueur élégant qui peut également évoluer à l’aile n’a pas pu éviter la relégation de son club en Nationale à l’issue de cette saison.

Reste à voir si le garçon aura beaucoup de temps de jeu sur la Rade, face à la concurrence des joueurs cités ci-dessus.