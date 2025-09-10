TRANSFERT. Sur les traces de Napo Nalaga ? Clermont ne perd pas de temps pour tenter d'enrôler ce finisseur hors-pair
Madosh Tambwe pourrait apporter beaucoup à Clermont. Screenshot : Super Rugby
L'ASM, qui voulait déjà s'offrir ses services au moment de son départ de Bordeaux, aurait déjà entamé les discussions avec cet ailier aux 19 essais en 43 matchs de Top 14.

Il est l'un des électrons libres du Top 14. Un garçon qui a explosé sous les couleurs de l'UBB, avant que son statut de non-JIFF ne le mène vers Montpellier

Mais dans l'Hérault, la mayonnaise n'a jamais vraiment pris pour Madosh Tambwe, qui semblait préférer l'air girondin. Auquel il a d'ailleurs failli regoûter cet été, avant finalement de voir Bordeaux signer le géant néo-zélandais Salesi Rayasi tardivement, et le pousser à rester du côté du GGL Stadium.

''Pour moi, le rugby ça sera toujours ça : courir vite et avoir des appuis'', un Tambwe déterminé à briller à Montpellier''Pour moi, le rugby ça sera toujours ça : courir vite et avoir des appuis'', un Tambwe déterminé à briller à MontpellierS'il vient tout juste d'entamer sa dernière année de contrat dans le 34 et peut bien sûr bouleverser la hiérarchie au regard de ses capacités exceptionnelles, le Sud-Africain (né au Congo) de 28 ans n'a donc pas tous les bons signaux, aujourd'hui, pour prolonger son bail l'été prochain.

Clermont à l'affut

Et ça, l'ASM, qui voulait déjà s'offrir ses services au moment de son départ de Bordeaux, le sait très bien. C'est ainsi que pour renforcer ses ailes ultra-dépendantes du duo Raka/Delguy, Christophe Urios et le club clermontois seraient déjà entrés en contact avec l'ancienne bombe des Sharks, selon les informations de Scope Rugby. 

Il faut dire que depuis le départ de Damian Penaud pour l'UBB il y a deux ans maintenant, le club auvergnat n'a jamais vraiment compensé cette lourde perte malgré l'arrivée de l'ancien Toulousain Lucas Tauzin et le match chez les pros de Yerim Fall

VIDEO. 1m96 pour 140kg et des caramels à faire tomber les dents : le Uini Atonio australien débarque en FranceVIDEO. 1m96 pour 140kg et des caramels à faire tomber les dents : le Uini Atonio australien débarque en FranceEt Tambwe, véritable facteur X aux 19 essais en 43 matchs de Top 14, pourrait être ce qui correspond le mieux à ce que cherche Clermont aujourd'hui, sur le marché. Nul doute alors que les Auvergnats ne voudront pas laisser l'opportunité d'attirer dans leurs filets un tel attaquant.

D'où le début des échanges pour la saison prochaine, tandis que l'exercice 2025/2026 a débuté il y a moins d'une semaine. Parce que le train du Top 14 n'attend pas...

