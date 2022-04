TRANSFERT. Stade Français : un 3ème ligne gallois aux 54 capes en approche ?

Selon les informations de Midi Olympique, le Gallois Ross Moriarty a été reçu par les dirigeants parisiens. Mais la transaction serait loin d'aboutir...

Si vous ne vous intéressez ne serait-ce que d'un oeil au circuit international et notamment au 6 Nations, son nom vous est forcément familier. Certes Ross Moriarty n'est pas le joueur le plus bankable de la scène européenne aujourd'hui, mais il n'en reste pas moins une valeur (très) sûre : à tout juste 28 ans, il compte 54 capes avec le Pays de Galles. Capitaine régulier de sa franchise de Newport, l'ancien pensionnaire de Gloucester est un élément majeur de la rotation du XV du poireau, que ce soit en numéro 8 ou sur le flanc de la 3ème ligne.

Joueur de devoir, extrêmement agressif et toujours à la pointe du combat avec son regard noir, le blondinet aux bras tatoués constitue également une belle option puissance en attaque (1m88 pour 108kg). Vous l'imaginez au Stade Français, entouré de Sekou Macalou et Mathieu Hirigoyen ? L'option serait l'une des priorités du club de la Porte d'Auteuil, puisque selon le Midi Olympique, les dirigeants parisiens auraient reçu le Gallois dans la capitale la semaine dernière. Pour autant et toujours selon le Midol, elle ne serait pas prêt d'aboutir non plus... En quittant la Principauté, Moriarty mettrait en effet en péril sa carrière internationale, et notamment sa participation au Mondial 2023. La quête d'un numéro 8 de calibre international pourrait donc se poursuivre dans les prochaines semaines, sur les bords de Seine...