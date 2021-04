TRANSFERT. Sébastien Tillous-Borde prend les rênes de Bourgoin-Jallieu

L'ancien international aux 19 sélections deviendra le prochain entraîneur du CSBJ jusqu'en 2023. Objectif Pro D2.

La rumeur circulait depuis plusieurs jours comme un troisième ligne aile à l'affut du moindre ruck. Elle est officielle depuis ce mardi matin : Sébastien Tillous-Borde sera le nouvel entraîneur de Bourgoin-Jallieu selon un communiqué officiel du club. Actuellement huitième de Nationale, les Berjalliens étaient à la recherche d'un nouvel élan pour la prochaine saison au troisième échelon national.

Tillous-Borde apportera son expérience en tant qu'entraîneur principal du club avec ses 19 sélections en équipe de France et une Coupe du monde en 2015. L'ancien toulonnais qui s'est arrêté en 2018 a continué sa carrière en tant qu'entraîneur des arrières dans le club de la Rade. Sébastien avait également disputé son tout premier match professionnel à Rajon, comme il le rappelle dans le communiqué du club : "J’ai disputé mon tout premier match professionnel à Rajon à l’époque où je jouais encore avec Biarritz. Bourgoin est une ville passionnée de rugby avec une grande histoire derrière elle. À nous d’écrire une nouvelle page dans l’histoire du CSBJ Rugby."

Tillous-Borde formera un duo d'entraîneur avec Grégoire Pintiaux, entraîneur des avants, en provenance de Nevers. L'objectif de la Pro D2 est clairement défini par le club et ce duo doit mener Rajon à l'échelon supérieur : " Lorsque j’étais joueur, il m’arrivait de superviser les skills de l’équipe et c’était quelque chose que j’appréciais. En 2018, sur la demande des entraineurs au RCT, j’ai saisi l’opportunité d’entrainer les lignes arrières et je suis rapidement passé du statut de joueur et celui d’entraineur. J’ai beaucoup travaillé pour tendre le plus possible vers la performance et j’en garde un très bon souvenir. Cela va être bénéfique pour le challenge à venir". Tillous-Borde sera donc entraîneur de Bourgoin jusqu'en 2023.