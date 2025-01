TRANSFERT. Montpellier s’offre un explosif numéro 8 australien pour remplacer Sam Simmonds

L’heureux élu s’appelle Langi Gleeson. Un numéro 8 impactant et explosif, au profil assez proche de celui de Simmonds, justement.

Les recrues qui s’épanouissent durant de longues années à Montpellier sont rares. Ainsi, Sam Simmonds, désormais barré par Billy Vunipola (comme à l’époque en équipe d’Angleterre) derrière la mêlée du MHR a accepté le projet du LOU.

Il fallait donc au club héraultais remplacer un joueur replacé essentiellement en numéro 7 cette année, mais qui n’a pratiquement jamais déçu sous les couleurs montpelliéraines.

L’heureux élu s’appelle donc Langi Gleeson, d’après le Midi Olympique. Mais que sait-on de lui, au juste ?

D’abord qu’à 23 ans, le 3ème ligne des Waratahs compte déjà 14 sélections avec les Wallabies. Joueur explosif (très rapide sur 40 mètres notamment), dans un profil pas si lointain de celui de Simmonds, justement, il possède surtout un énorme impact en défense comme sur ses percussions.

Pas étonnant quand on sait qu'il a passé une partie de son enfance aux Fidji, et qu'il est également passé par le rugby à XIII chez les jeunes.

Un beau bébé (1m88 pour 110kg), à l’aise techniquement, qui devrait être une belle recrue pour le MHR.

En novembre dernier, il était en tout cas le remplaçant de Harry Wilson avec les Wallabies. Mais nul doute qu’il viendra en France dans le but de glaner une place de titulaire…