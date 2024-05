TRANSFERT. Massy se renforce en Nationale 1 avec l'arrivée d'un joueur aguerri de Top 14

L'année prochaine, Massy sera de nouveau en Nationale 1, mais compte bien remonter en Pro D2 après plusieurs montées éphémères. Une belle prise a été réalisée.

Julien Blanc débarque à Massy

C'est la bonne pioche de ce mercato de Nationale ! Le demi de mêlée de Brive, Julien Blanc, s'est engagé à Massy pour les trois prochaines saisons.

Ce dernier quitte ainsi pour la première fois de sa carrière les deux premières divisions françaises, après avoir connu plusieurs clubs ces dernières années.

A 31 ans, Julien Blanc a connu pas moins de sept clubs avant Massy, en comptant le Racing 92 chez les juniors. Ce dernier a joué un an à Oyonnax, et deux saisons à Béziers, puis une seule à Pau, pour ensuite retrouver Brive deux ans, qu'il avait déjà connus en espoirs. Ensuite, il a pris la direction du RCT pour s'engager avec Castres la saison d'après et revenir à Brive l'été dernier.

Cette saison, le fils du célèbre centre du Racing 92, Eric Blanc, a pris part à 20 feuilles de matchs, mais a cruellement manqué de temps de jeu, barré par le jeune et talentueux Léo Carbonneau.

Avec environ 680 minutes au compteur et 8 titularisations, le demi de mêlée a décidé de se relancer, et de se rapprocher par la même occasion de sa région natale.

Pour Massy, c'est un gros coup car Blanc a signé pour trois saisons, et vient alors remplacer Benjamin Prier, le numéro 9 titulaire qui prend la direction de Versailles en Fédérale 2. Ce dernier était le joueur le plus capé de l'histoire du club.

L'année prochaine, le RCME tentera de faire mieux que cette saison, à savoir une neuvième place à dix points du premier qualifié, Chambéry.

RUGBY. Top 14. Julien Hériteau (Clermont) dans l'incertitude la plus totale à deux journées de la fin de la saison