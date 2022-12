RUGBY. TRANSFERT. L’excellente opération de ce club qui prolonge le meilleur 9 de Pro D2

Selon AllRugby, Provence Rugby vient de faire un sacré coup en parvenant à prolonger son numéro 9 titulaire. Qui était pourtant pisté en Top 14...

Provence Rugby retrouve quelques couleurs en ce moment ! Après un début de saison un peu compliqué, le club du 13 parvient à enchaîner de bons résultats depuis quelque temps et pointe actuellement à la 9ème place de ProD2. Mais ne vous y trompez pas, l’objectif est bien plus grand pour une formation aussi ambitieuse que celle-ci. Entre un budget conséquent, un recrutement digne de ce nom et un projet intéressant, Provence doit faire mieux et vise à minima un Top 6 en fin de saison.

C'est d'ailleurs pour cela que la direction du club s'adonne à faire prolonger ses hommes de base. Après son manager Mauricio Reggiardo, qui devrait se réengager selon le Midi Olympique, c'est son demi de mêlée néo-zélandais Ruru qui aurait donné son accord jusqu'en 2025, d'après AllRugby. Jonathan Ruru, 29 ans, était arrivé en cours de saison dernière et avait été engagé jusqu'en 2023. Mais rapidement, ce solide numéro 9 (1m83 pour 94kg), athlétique, technique et à l'expérience du plus haut niveau, s'est affirmé comme l'un des cadres de Provence Rugby. L'un des meilleurs joueurs de ProD2 également.

Malin, puissant et doté d’une belle qualité de passe, Ruru pèse également beaucoup autour des rucks grâce à son physique et son cardio exceptionnel. Alors qu’il faisait partie des numéros 9 pistés par le Racing 92 dernièrement, il aurait choisi de prolonger dans le club qui lui a donné sa chance dans l’Hexagone. Une excellente nouvelle pour les pensionnaires de Maurice-David, qui avaient fait de la prolongation de l’homme aux 46 matchs de Super Rugby une priorité. Qui sait, peut-être retrouvera-t-il son frère Michael l’an prochain, en cas de montée en Top 14. Lui qui évolue à Bayonne depuis quelques saisons maintenant…