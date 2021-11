TRANSFERTS. PRO D2. Énorme coup de Provence Rugby, qui signe un Maori All Black à la mêlée !

Ce lundi, le club d'Aix-en-Provence a annoncé l'arrivée du demi de mêlée des Auckland Blues Jonathan Ruru avec effet immédiat. Il remplacera Rado, licencié.

Eh bien quelle prise, ah ça oui, quelle prise ! Pour remplacer le polyvalent Ludovic Radosavljevic, licencié pour faute grave, Provence Rugby n'a pas fait dans la dentelle. Ce lundi, le club du 13 a en effet annoncé l'arrivée avec effet immédiat du demi de mêlée des Blues d'Auckland, Jonathan Ruru. Agé de 28 ans, ce numéro 9 robuste (1m84 pour 94kg), très axé sur la préparation physique et doté d'une belle qualité de passes n'est autre que le frère de Michael (31 ans), qui évolue lui aussi en ProD2, du côté de Bayonne.

En 2020, le natif de Napier (île du Nord) s'était fait remarqué pour sa performance remarquable lors d'un test Bronco des Blues, où il avait terminé le circuit en 4min14 sec, juste derrière Beauden Barrett. Bref, un garçon prêt physiquement, qui arrive en tant que joueur additionnel à Aix, avant de signer jusqu'en 2023 une fois la batterie de tests effectués. Ruru, c'est aussi 46 matchs de Super Rugby et des sélections à 7 et avec les Maoris All Blacks. Bref, une sacrée prise, pour l'actuel 10ème de ProD2.

