PRO D2. Non mais c’est quoi cette équipe de fou qu’est en train de se bâtir Provence Rugby ?

De grosses recrues pour prochain, tandis que d'autres références de ProD2 pourraient bientôt être annoncées... Aix prépare son avenir comme il faut !

On ne sait pas si toutes les recrues du club d’Aix-en-Provence viennent pour "passer un dimanche aux Goudes", mais une chose est sûre, dans le 13 "c’est un plaisir que personne ne boude". Est-ce sur cet air connu de tout Marseille que les nouveaux venus seront accueillis à Maurice-David cet été ? Difficile à dire mais ce que l’on sait d’ores et déjà, c’est que le club des Noirs s’arme copieusement pour le prochain exercice de ProD2. À l’heure d’écrire ces lignes, il est acquis que le deuxième ligne aux 22 sélections avec le XV de France Alexandre Flanquart (31 ans, 2m05 pour 120kg), posera ses valises en PACA. Peu utilisé par Bordeaux, il viendra fortement renforcer Provence Rugby, tout comme le polyvalent australien Peter Betham, l’autre tête d’affiche du recrutement provençal avec ses 31 essais en 64 titularisations pour Clermont. Du beau monde dans l’antichambre du Top 14 !

Sauf que, sauf que, ce ne sont pas du tout les seules arrivées qu’enregistre Aix pour la saison 2021/2022. Car à ces derniers, il faudra également ajouter le puissant pilier australien David Lolohea (1m93 pour 135kg), valeur sûre de Nevers passée par les Waratahs et ami intime de Tyrone Viiga, ce qui facilitera probablement son adaptation au sein de sa nouvelle équipe. Mais aussi le surprenant vannetais Kévin Bly (25 ans), international tricolore à 7 et qui s’est affirmé comme l’un des meilleurs finisseurs de ProD2 lors de ses 4 dernières saisons (19 essais en 50 titus’). Sans compter que le rugueux 2ème latte Hans Nkinsi, prêté par le CO en début d’année pour pallier le prêt d’Adrien Warion au RCT, a également prolongé ! En tout, ils seront pas moins de 8 à rejoindre les rangs provençaux… pour l’heure ! Car quelque chose nous dit que le recrutement n’est pas terminé. À l’image de l’arrivée récente de Mauricio Reggiardo en tant que manager général et des prolongations de cadres tels Florent Massip ou Charles Malet, Aix entend bien affirmer ses nouvelles ambitions, 3 ans après sa remontée.

Ainsi, d’après quelque échos, il se pourrait bien que l’excellent troisième ligne Adam Knight, en fin de contrat avec le BO, pose lui aussi ses valises dans la ville aux milles fontaines. Très efficace plaqueur/gratteur, gros coureur mais également doté de belles mains, le Néo-Zélandais de 27 ans est une référence à son poste en ProD2, aux côtés des Armitage, Bruni, Fourie ou Edwards. Si ce nouveau nom venait à s’écrire dans l’effectif des Noirs, cela marquerait d’une pierre blanche les intentions du club provençal. "Le rêve marseillais ?" Un soir d'été en Top 14…