TRANSFERT. Le puissant Billy Vunipola (MHR) va-t-il céder aux sirènes des projets plein de billets ?

Ce serait un gros coup dur pour le MHR, qui cherche à stabiliser son effectif pour travailler sur la durée et demeurerait en négociations avec Anthony Belleau pour en faire son ouvreur l’an prochain.
Mais le club héraultais pourrait aussi chercher un numéro 8 pour la saison prochaine, même si l’Australien Langi Gleeson vient tout juste d’arriver dans le 34. En effet, Billy Vunipola pourrait quitter le club, nous informe RugbyPass.
Montpellier lui aurait formulé une offre de prolongation, jugée peu intéressante par l’ancien cadre de l’équipe d’Angleterre. Lui préfère étudier les propositions qui lui sont offertes et prendre son temps, à 33 ans, pour un probable dernier projet. Ce qui agacerait la direction du MHR.
Newcastle comme toujours
Une situation qui pourrait faire les affaires des Newcastle Red Bull, devenus insatiables sur le marché des transferts depuis le rachatduclub il y a quelques mois. Après Christie, Wade, Williams et compagnie, le fer du lance montpelliérain serait l’une des priorités du club des bords du Tyne et ses nouveaux moyens.
Mais, le même média indique que les Tokyo Sungoliath s’intéressent aussi à son profil puissantet expérimenté, en Japan Rugby League One.
Vers une première depuis 33 matchs dans la composition du XV de France face aux Springboks ?
Un championnat aussi médiatisé que la Fédérale 1 en France mais qui demeure l’un des plus lucratifs de la planète. Ce qui pourrait convenir à un joueur qui cherche probablement à rentabiliser ces dernières années de contrat.
Lui qui pourrait également jouer sous les couleurs des Tonga, en vue de la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie. Bref, les prochains mois devraient être animés pour l’homme aux 74 capes avec l’Angleterre, qui a retrouvé un niveau très intéressant depuis son arrivée en France.
Gleeson, Masibaka, Nouchi on a du monde en 8 vu le niveau affiche sur les derniers matchs.
Je le laisserai partir
Allons bon...
Je ne savais pas que la finale de Fédérale 1 avait attiré plus de 50.000 spectateurs l'an passé.
C'est une performance car de mémoire la capacité du stade devait être aux alentours de 5.000 personnes.
Notons d'ailleurs que la tellement faible notoriété du championnat Japonais aura quand même attiré plus de 1.5 millions de téléspectateurs pour la finale. Bien sûr au vu des 192 millions qui ont suivi la finale de Fédérale 1, c'est négligeable mais enfin, il faut bien commencer quelque part.
Il va falloir arrêter d'être condescendant voire parfois insultant avec les "autres" rugby et dégonfler le melon.
Oui, les joueurs viennent au Japon principalement pour l'argent (Mais en France, ils y viennent bien sûr pour la nourriture, le vin et les fromages, d'ailleurs B. Vunipola avait de lui-même renoncé à son salaire au MHR tant il se sentait privilégié de vivre dans notre beau pays) mais je ne vois pas pourquoi, c'est un problème.
Les clubs Japonais ont de l'argent, tant mieux pour eux.
