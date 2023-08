TRANSFERT. Demba Bamba sur le point de rejoindre une grosse écurie du Top 14

Actuellement avec le XV de France, le pilier de Lyon Demba Bamba pourrait, selon l'Équipe, rejoindre le Racing 92 en 2024.

RUGBY. TRANSFERT. Top 14. Demba Bamba (Lyon) va-t-il rejoindre Toulon ?Si nos yeux sont tous tournés actuellement vers le XV de France et sa préparation pour la Coupe du Monde, n'oublions pas que le Top 14 aussi est sur le point de reprendre. Et forcément, qui dit retour du Top 14, dit également retour de nombreuses rumeurs de transfert. Preuve en est avec cette information partagée par l'Équipe ce dimanche : Demba Bamba (Lyon) devrait rejoindre le Racing 92 en 2024. En effet, le pilier droit de 25 ans serait tombé d'accord avec le club francilien, lui qui arrive en fin de contrat à l'issue de la saison. Si cette information s'avère juste, ce serait un énorme coup de la part du Racing 92, qui s'est déjà offert les services de Thomas Laclayat cet été.

VIDÉO. Pro D2. Prise d'intervalle, feinte de passe et course de 50 mètres, Thomas Laclayat a réalisé le rêve de tous les piliersCourtisé par de nombreux clubs, dont le RCT, Demba Bamba aurait finalement choisi de revenir en Île-de-France, sa région native. D'ailleurs, l'ancien joueur de Brive pourrait, toujours selon l'Équipe, faire le voyage avec un autre international du LOU : Romain Taofifenua (32 ans, 43 sélections). Lui aussi en fin de contrat en 2024, le deuxième ligne des Bleus, actuellement blessé, serait également intéressé par le projet des Ciels et Blancs. Reste à voir désormais si ces rumeurs se concrétisent dans les prochaines semaines...

