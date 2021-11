TRANSFERT. Cette fois c'est sûr, Damian McKenzie va bel et bien s'envoler pour le Japon

Comme annoncé depuis plusieurs mois, "DMac" va prendre la direction des Suntory Sungoliath (Japon) pour la nouvelle saison le League One.

C'est ce lundi, pour ne pas générer un quelconque conflit d'intêret avec l'équipe nationale de son nouveau poulain, que le club des Suntory Sungoliath a annoncé la venue du All Black Damian McKenzie au Japon. Si l'information était dans les tuyaux depuis quelques mois déjà, rien n'avait encore été confirmé par les principaux intéressés jusqu'alors... Quoi qu'il en soit, "DMac" sera à coup sûr l'une - si ce n'est la - des attractions de la League One.

SUPER RUGBY. Le festival McKenzie face aux Hurricanes sort les Chiefs de 11 défaites [VIDÉO]

Véritable maître à jouer de la franchise des Chiefs d'Hamilton depuis plusieurs saisons et fort de ses 95 matchs de Super Rugby et 40 capes avec les hommes en noir, le "smiling assassin" s'est fait une solide réputation de "top joueur", à seulement 26 ans. Cette saison fut plus difficile pour lui en sélection, où il a définitivement perdu sa place au profit de Jordie Barrett. Mais le natif d'Invercargill reste cet arrière/ouvreur aussi insaisissable que métronomique, capable d'un coup d'éclat à tout moment. À Fuchü, qui a visiblement le goût des bonnes choses, il remplacera numériquement nul autre que son compère et ami : Beauden Barrett. Sans que la date de son retour sur l'archipel maori ne soit précisé...

⚠ Alerte ! Génie du rugby en détresse : Pourquoi la Nouvelle-Zélande boude Damian McKenzie ?