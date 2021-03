SUPER RUGBY. Le festival McKenzie face aux Hurricanes sort les Chiefs de 11 défaites [VIDÉO]

Les Chiefs s'imposent chez les Hurricanes au terme d'un match 100 % Super Rugby : mené à la mi-temps et remontada pour une victoire.

Le Super Rugby Aotearoa a repris pour le plus grand plaisir des amateurs de rugby. En Nouvelle-Zélande, le public est présent dans les stades et l'avalanche d'essais de la rencontre entre les Hurricanes et les Chiefs a fait des heureux. Mais c'est surtout le scénario du match qui a tenu en haleine les supporters des deux clubs.

Menés 26 à 7 à la mi-temps, les Chiefs d'un Damian McKenzie époustouflant ont renversé la vapeur au retour des citrons. Le match démarre fort avec une réalisation de chaque côté mais les Hurricanes prennent petit à petit le large au tableau d'affichage. Pourtant, les Chiefs dominent avec pour preuve leurs statistiques de possession (61 %) et d'occupation (65 %). Mais laissez un petit intervalle aux frères Savea ou à Jordie Barrett et vous vous retrouverez à les poursuivre.

A la 57e minute de la rencontre, ce feu follet de McKenzie relance de son camp et trouve un intervalle. La suite est une série de crochets et de passes après contacts de la part des Chiefs. Cet essai relancera le match puisque ces derniers reviendront à seulement 5 points. La rencontre prend une tout autre tournure. C'est au tour des avants de marquer après un ballon porté. Finalement, les Chiefs s'imposent 35 à 29 face aux Hurricanes et le capitaine Ardie Savea n'a pas caché son désarroi à la fin de la rencontre : "C'est difficile à avaler... Pour être honnête je n'ai pas les mots. Nous devons nous remettre sérieusement en question, avec de telles deuxièmes mi-temps". Les Chiefs se relancent et mettent surtout fin à une série de 11 matchs sans victoires. Cette victoire les sort de la dernière place du Super Rugby Aotaeroa 2021